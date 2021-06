NBA Top 10 du jour : quand Giannis Antetokounmpo part en coast-to-coast, il vaut mieux s’écarter pour le laisser passer

Dans votre pieu, dans les transports ou juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : si Donovan Mitchell ne portait pas déjà assez bien son surnom de Spida, voilà un nouvel argument. Petits pas, petits dribbles, petits crossovers, petit écran bien utilisé pour arriver jusqu’au panier, et c’est Kawhi Leonard qui se transforme en mouche collé à sa toile.

#9 : c’est une spécialité chez Kyrie Irving, le crossover step-back à 3-points. Gourmandise cette fois-ci envoyée sur la tête de Khris Middleton.

#8 : oui, Blake Griffin s’est remis à dunker. Mais quand Brook Lopez se met à défendre, on dirait qu’il fait 1m65 et qu’il tente un tomar sur son papa, qui ne le laisse pas faire pour lui apprendre la vie.

#7 : c’est pas bien compliqué de faire circuler le ballon et d’envoyer Giannis Antetokounmpo lancé pour qu’il atomise le cercle ? Et on dit merci Middleton pour le caviar.

#6 : vous pouvez vous y mettre à deux pour stopper un pick-and-roll de Rudy Gobert, mais le grand gaillard from Saint-Quentin est inarrêtable.

#5 : Donovan Mitchell marque quand il veut, c’est bien compris ? Surtout en step-back à 3-points pour boucler la première période à 27 unités au compteur.

#4 : coast-to-coast de Kawhi en finition Air Jordan, c’est du délice, tellement que le Jazz s’en délecte aussi.

#3 : every day is not a Holiday. Comme il n’a pas envie de partir en vacances trop vite, Jrue Holiday place un spin move magnifique pour empocher le lead à 11 secondes du buzzer final.

#2 : ECARTEZ-VOUS, CHAUD DEVANT ! Giannis semble avoir été embauché en extra dans un restaurant de Milwaukee, il remonte les plats à toute vitesse car avec la réouverture des restaurants, il y a du monde en salle. Et, c’est bien normal, les touristes new-yorkais s’écartent pour le laisser faire son job.

#1 : aïe, ouille, outch. On est justement défenseur de l’année quand on n’a pas peur d’avoir mal en tentant de contrer un dunk à bout portant d’Ivica Zubac. Bravo au Croate pour ce poster qui mérite d’être accroché dans n’importe quelle chambre d’ado.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !