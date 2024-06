Nouveau jour et nouvelle équipe à analyser en vue de la Draft NBA 2024. Malgré un bilan catastrophique, les Charlotte Hornets ont fini avec “seulement” le sixième pick. Qu’en feront-ils ? Le nouveau General Manager Jeff Peterson va prendre l’une de ses premières grandes décisions.

_____

Option #1 : prendre le meilleur prospect disponible, probablement un arrière

Avec LaMelo Ball en patron à la mène, Brandon Miller pour gérer l’aile, probablement Miles Bridges toujours au poste 4 et Mark Williams en pivot, cela nous laisse le poste d’arrière à remplir du côté de Charlotte. Cela tombe bien, la plupart des Mock Drafts prédisent que la franchise va se jeter sur Stephon Castle.

Castle est un combo guard, il sort d’un titre avec UConn en NCAA et il pourrait apporter quelque chose qui fait grandement défaut au backcourt des Hornets : c’est une peste en défense. Aux côtés d’un LaMelo Ball peu porté sur les efforts dans sa moitié de terrain c’est forcément intéressant. Si son shoot est très (trop) limité pour un extérieur à l’instant T, son apport défensif et à la création seraient les bienvenus en Caroline du Nord, surtout si LaMelo se blesse à nouveau. Il y a néanmoins un petit problème : certains rapports remontent selon lesquels Castle voudrait s’imposer en tant que meneur et qu’il ne serait pas chaud pour rejoindre une équipe voulant le faire jouer en 2. À suivre..

Si Castle n’est pas l’heureux élu, qui ? Rob Dillingham peut jouer arrière mais il est bien petit et défensivement ça risque de poser problème. Reed Sheppard (s’il est encore dispo) aura probablement le même problème, même s’il se donne davantage en défense. Dalton Knetch apporterait shoot et scoring mais là encore c’est faible derrière. Pourquoi pas Cody Williams, même s’il est taillé comme un ailier ? Avec Brandon Miller, Charlotte pourrait jouer grand sur les extérieurs.

Enfin, certains parlent de Donovan Clingan avec le pick 6. Un choix surprenant car le pivot risque de marcher sur les pieds de Mark Williams, toujours très bon quand il n’était pas blessé. On a du mal à croire à ce plan du côté de Charlotte.

Option #2 : utiliser le pick 6 dans un package pour trade-up

On ne va pas se mentir, cela semble très peu probable. Tout simplement car Charlotte n’a pas mille joueurs dignes de ce nom à incorporer à un deal et à moins d’un énorme coup de cœur, ils ne sacrifieront pas un futur pick pour monter de quelques rangs.

Après, si Jeff Peterson réussit à pigeonner une équipe du Top 5 sans trop y perdre, il se sera mis les fans de Charlotte dans la poche très rapidement. Qui pourrait être impliqué dans un trade ? Miles Bridges serait le joueur avec le plus de valeur mais il va tester le marché début juillet, il faudrait donc un sign and trade. Grant Williams, Seth Curry, Micic ? Pas sûr que ça suffise à faire tourner des têtes.

Option #3 : trade-down pour récupérer des assets

Si les Charlotte Hornets n’arrivent pas à trouver chaussures à leurs pieds parmi les arrières et qu’il n’est pas possible de monter, peut-être le meilleur plan serait.. de descendre. La Draft NBA 2024 n’est pas réputée pour être la plus incroyable en terme de talents. Pourtant, plusieurs équipes autour des places 10 se verraient bien monter pour récupérer un profil spécifique qui leur manque. Le Thunder, les Grizzlies voire les Bulls sont des noms qui ont été mentionnés.

Charlotte pourrait éventuellement en tirer profit, récupérer un pick pas si mal placé qui sera suffisant pour ajouter un bulldog défensif comme Devin Carter par exemple et ajouter soit un jeune joueur à développer ou alors un futur pick. De quoi combler un besoin de l’effectif tout en gagnant un asset à utiliser dans le futur. Un plan pas si improbable mais on attend de voir ce que Jeff Peterson nous réserve.