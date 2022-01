Kelly Oubre Jr. frôle le record de Klay Thompson : 8 tirs du parking dans le dernier quart-temps, bienvenue dans la 4è dimension

Après une aventure sans lendemain du côté des Warriors, Kelly Oubre Jr. semble s’éclater à Charlotte cette saison. L’ailier est toujours utilisé dans le rôle du dynamiteur, cette fois en sortie de banc, et cela n’a pas l’air de le déranger tant que ça vu son coup de chaud contre les Pistons hier soir.

Alors que Stephen Curry semble avoir oublié son shoot en 2021, c’est un ancien joueur des Warriors qui a pris feu cette nuit. Non, Klay Thompson n’est toujours pas de retour sur les planches même si ça ne saurait tarder. Son record a toutefois eu chaud aux fesses au Spectrum Center en ce mercredi. Vous avez dit Panzani ? En plein dans le mille ! Comme Kelly Oubre Jr., qui est sorti de sa boîte dans le quatrième quart-temps pour anéantir tout les espoirs de remontada de Detroit. Car on parle bien de ça, un aller simple direction la zone pour le plus swag de tous les joueurs de la Ligue. En l’espace de 6 minutes, KOJ va activer le mode sans échec pour faire brûler le peu de ficelle qui restait encore accroché au cercle des Pistons après une soirée déjà bien arrosée pour Charlotte. Les protégés de Michael Jordan finiront avec un total de 24 tirs primés, synonyme de nouveau record de franchise, dont 9 ont été inscrit par le seul fashionista aux cheveux platinés qui s’offrait lui aussi un career-high. Mais le plus violent fut bien ce coup de chaud aussi imprévisible que dévastateur pour mettre son équipe sur orbite au début de la dernière période.

Kelly Oubre was ON FIRE tonight: 32 PTS

NINE threes (8 in the 4Q) 😳

24 min pic.twitter.com/E2iOZ6o081 — Bleacher Report (@BleacherReport) January 6, 2022

En catch-and-shoot ou après un court déplacement latéral, le shoot est fluide et les flèches tombent les unes après les autres dans le carquois déjà bien garni des Pistons. Très peu de dribble, que de la filoche et Eric Collins commence rapidement à manquer d’oxygène aux commentaires. Côté droit, jusque dans le corner, côté gauche ou deux bons mètres derrière la ligne, Kelly Oubre Jr. redonne vie à la théorie de la main chaude et enchaîne donc 8 bombinettes en 9 tentatives dans le dernier quart-temps, égalant notamment la marque de Michael Redd en 2002 et échouant à un petit triple du record de Klay Thompson lors de son quart-temps à 37 points contre les Kings en 2015. Les nombreuses séances avec les spécialistes du tir des Warriors l’année dernière commencent à porter leurs fruits alors que l’ancien 15è choix de Draft n’a jamais été aussi adroit derrière l’arc que cette saison (38%). Pour autant, le blondinet n’a pas pris la grosse tête et souhaitait avant tout remercier ses coéquipiers en conférence de presse pour le mettre dans les meilleures dispositions possibles pour l’aider à battre son record personnel.

« Tout le mérite revient à mes coéquipiers. On a réalisé 39 passes décisives ce soir. […] Je suis honoré de pouvoir jouer avec tous ces joueurs altruistes qui m’ont permet de poursuivre ma série lorsque j’étais chaud. »

Repositionné en sortie de banc comme au début de sa carrière, Kelly Oubre Jr. est un candidat crédible au titre de 6MOY cette année (retrouvez notre dernier ranking maison juste ici). Il tourne actuellement à 16,6 points de moyenne et près de 4 rebonds en un peu plus de 28 minutes de jeu avec les Hornets cette saison et sa perf de la nuit ne fait qu’épaissir son dossier. Son entraîneur James Borrego ne s’y trompait pas au micro d’ESPN.

« Quand Kelly est chaud comme cela, il est dur à arrêter. Ça fait plaisir de le voir jouer avec autant de joie et de confiance. Il a réalisé un gros quatrième quart-temps et nous avons continué de le nourrir. […] Je ne connais pas tous les candidats [au titre de meilleur sixième homme de l’année, ndlr] mais je voterais pour lui si je le pouvais. Il y a plusieurs joueurs qui le méritent aussi j’imagine mais Kelly doit faire partie de la discussion. »

Toutefois, on ne peut s’empêcher d’en vouloir un peu au technicien pour avoir coupé KOJ dans son élan même si le match était plié (+35 pour les Hornets). Avec 4 minutes et 8 secondes restant sur l’horloge du dernier quart-temps au moment de sortir, l’ailier avait largement le temps de briser le record de Klay. D’un autre côté, peut-être qu’il n’est toujours pas redescendu de la quatrième dimension et qu’il va revenir en planter 10 dans un quart-temps lors du prochain match de Charlotte contre les Bucks ce samedi.

Source texte : ESPN