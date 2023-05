Écarté des terrains toute la saison et sans job suite à une suspension pour des faits de violences domestiques, Miles Bridges pourrait, selon Marc Stein, signer de nouveau dans la franchise des Hornets. C’est du moins une possibilité évoquée du côté de Charlotte…

Miles Bridges n’a plus joué en NBA depuis le 14 avril 2022 soit plus d’une année. Condamné pour des faits de violences domestiques, le joueur a passé une saison off. S’en est suivi une sanction de la part de la NBA et, résultat des courses, un verdict un peu étrange avec 30 matchs de suspension dont 20 déjà purgés officieusement et 10 pour la saison 2023-24 à venir.

Dans ce bazar, les Hornets envisageraient malgré tout la possibilité de signer à nouveau Bridges pour la saison prochaine. Charlotte a jusqu’au 29 juin inclus pour que MB appose sa signature en bas de la feuille, le montant de ce contrat s’élèverait à 7,7 millions de dollars et le garçon deviendrait agent libre restreint si rien n’était signé d’ici-là. N’importe quelle autre franchise pourrait alors lui proposer un contrat et les Hornets disposeraient de 48h pour s’aligner sur une potentielle meilleure offre.

Le garçon s’entraine apparemment sérieusement de son côté et semble assez partant pour signer un nouveau contrat à Charlotte si l’on se fie à son maillot d’entrainement. Prochain épisode dans quelques jours ?