Les Boston Celtics lorgnent sur Stephen Silas pour le poste d’entraineur adjoint. L’ancien entraineur principal des Rockets fraichement débarqué pourrait poser ses valises dans le Massachussets pour occuper un poste d’adjoint qu’il a déjà connu à Golden State ou encore à Dallas.

Retour à un poste d’assistant pour Stephen Silas ? Le désormais ancien entraineur des Rockets pourrait rapidement retrouver un banc et une fonction qu’il connait bien : entraîneur-adjoint. Les Celtics veulent faire de lui le nouvel assistant coach de Joe Mazzulla. Il faut dire que Silas possède une belle expérience en tant qu’adjoint. Il a occupé cette fonction dans de nombreuses franchises : aux Hornets, aux Cavs, à Golden State puis à Dallas avant de faire le grand saut en devenant entraîneur principal des Rockets pendant trois saisons. Ironie de l’histoire, Silas a été remplacé par l’ancien entraîneur des Celtics, un certain… Ime Udoka. Après son rendez-vous à Pole Emploi, Stephen Silas a été aperçu à un entrainement des Celtics… La boucle bouclée ?

