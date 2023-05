L’annonce de la retraite de Carmelo Anthony, traduite en français !

C’est officiel, Carmelo Anthony a pris sa retraite. Une légende des parquets s’en va, laissant derrière elle des soirées fantastiques où le basket a été sublimé. Il a publié une vidéo pour l’occasion, dans laquelle il retrace les grandes lignes de sa carrière et ce qui l’attend désormais. Allez, on se le fait, traduit en français bien sûr.

“Je me souviens du moment où je n’avais rien, juste une balle sur un terrain, et le rêve de quelque chose de grand. Le basketball a été mon échappatoire. Mes objectifs étaient grands, ma communauté et la ville que j’ai représenté étaient fières, comme les fans qui m’ont encouragé tout ce temps. Je suis à tout jamais reconnaissant pour ces gens et ces endroits, parce qu’ils m’ont fait devenir Carmelo Anthony. Mais maintenant… le temps est venu pour moi de dire au revoir, au terrain où j’ai bâti mon nom, à ce jeu qui m’a challengé et rendu fier.

C’est un au revoir à la NBA, et je suis pressé de savoir ce que le futur me réserve. Quand les gens me demandent ce qu’est mon héritage, selon moi, ce n’est pas ma carrière qui me vient à l’esprit, car mon histoire à toujours dépassé le basket. Mon héritage, mon fils, est en toi. Le temps est venu pour toi de reprendre le flambeau. Kiyan, poursuis tes rêves, ne laisse rien te retenir. Ne laisse rien interférer. Mon héritage, aujourd’hui et pour toujours, vit à travers toi… et je serai toujours fier de tout ce que tu feras. Peace.”

Source : @carmeloanthony