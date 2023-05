En grosse galère contre les Nuggets sur cette finale de Conf, les Lakers cherchent la clé. Après avoir compris que celle-ci ne s’appelait pas James, Davis ou Reaves, Darvin Ham prie très fort pour qu’elle ressemble à un gros truc de 2m13 avec des longs bras. Ce truc ? Mo Bamba, de retour après neuf matchs à l’infirmerie.

Absent depuis le premier tour face à Memphis, Mo Bamba a donc raté les trois premiers matchs contre Denver à cause d’une cheville gauche capricieuse. Si les Lakers ont fait sauter les Grizzlies et les Warriors de Steph Curry en six matchs en son absence, la série contre le numéro un de l’Ouest risque bien d’en durer un de moins… Jamal Murray en feu total et Nikola Jokic en Jokic total, c’est peut-être un joli coup de balai qui attend les Angelinos s’ils ne se réveillent pas sous les coups de 2h30 cette nuit. À la recherche de n’importe quel élément qui pourrait faire tourner les choses en sa faveur, Darvin Jambon devrait pouvoir compter à nouveau sur son pivot de 25 ans pour le Game 4, comme nous le rapportait hier Adrian Wojnarowski. Jusqu’à présent, le coach des Lakers a fait confiance à huit hommes dans la série. Amis amateurs de statistiques avancées, le 3-0 au tableau d’affichage nous indique que ça marche pas des masses. Coup de chance, le retour de l’ancien joueur d’Orlando lui offre une nouvelle cartouche à opposer au tandem serbo-canadien du Colorado.

Lakers C Mo Bamba (left ankle) is expected to be cleared for a return as soon as Game 4 or 5 of these Western Conference Finals, sources tell ESPN. Bamba, who’ll have missed nine straight games including tonight, could offer an option for some limited minutes on Nikola Jokic.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 20, 2023

Alors, le retour du sixième choix de la Draft 2018… le tournant que tout le monde attend ? Étant donné qu’en trois matchs dans ces Playoffs ce bon Mo nous a inscrit autant de points que les Lakers n’ont gagné de matchs dans la série en cours – ZÉRO – on en doute. Vu le chantier que nous fait le Joker depuis le début de la postseason, un peu d’aide à l’intérieur ne fera pas de mal. Mais sérieusement… Mo Bamba ? Au vu de son utilisation face aux Grizzlies, MB12 serait déjà heureux de pouvoir passer plus que le garbage time sur le parquet de la Crypto.com Arena et quoiqu’il arrive on sent qu’il restera davantage une chanson qu’un joueur de basket. Sa ligne de stats en Playoffs ? 3 minutes passées sur le terrain pour 1 rebond par match. Allez, si on est gentil on peut aussi noter une jolie moyenne de 0,3 assist à faire pâlir John Stockton. Il performe peu parce qu’il ne joue pas ? Il ne joue pas parce qu’il performe peu ? L’œuf ou la poule, tout ça tout ça. Au final peu importe, le résultat est le même. À voir si coach Darvin a changé d’avis, et pense que Mohamed peut aider les siens à renverser la vapeur.

Dos au mur, la franchise pourpre et violette doit sauver l’honneur ce soir avant de pourquoi pas espérer mieux. Il n’est sûrement pas celui qui va emmener la franchise californienne vers le plus grand comeback de l’histoire, mais la présence de Mo Bamba aura au moins le mérite d’amener un peu de steak à coté d’AD. Ou de faire plaisir à Sheck Wes… C’est déjà ça.