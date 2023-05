La légendaire Draft 2003 vient de perdre un de ses membres les plus marquants. Même s’il n’était plus sous contrat officiellement dans la ligue, beaucoup de rumeurs voyaient Carmelo Anthony capable de signer un dernier contrat en NBA. Avec l’annonce de la retraite de Melo, LeBron James est donc officiellement le dernier membre de la cuvée 2003 encore actif dans la Grande Ligue.

Quelle Draft, quelle génération. LeBron James, Chris Bosh, Carmelo Anthony, Dwyane Wade… et Kyle Korver, si l’on étend un peu le champ de vision. Oui, il y a aussi Darko Milicic, mais laissons les vannes de côté. La retraite de Carmelo Anthony laisse LeBron James seul représentant d’une cuvée qui a marqué énormément la ligue. Une pléiade de talents aux multiples titres NBA, titres individuels… et surtout, aux soirées plus que légendaires.

With Melo retiring, LeBron is now the only player left from the 2003 NBA draft class 🤯pic.twitter.com/kS8okeMoam

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 22, 2023

Cette Draft vivra sans doute encore deux saisons, avant que LeBron James ne prenne lui aussi sa retraite au terme d’une saison annoncée aux côtés de son fils, Bronny. Quel douloureux rappel du temps qui passe que de voir cette génération se retirer petit à petit des parquets. Est-ce comparable à d’autres cuvées ? Sans doute pas, même si la génération 96 a elle aussi marqué les esprits. Mais bordel, la Draft ’03… C’est quand même quelque chose. Sans doute en reparlerons nous ici d’ici quelques semaines, alors qu’elle va fêter ses 20 ans de domination sur la ligue. Car oui, c’est bien LeBron James qui la représente toujours, avec une moyenne de 28,9 points, 8,7 rebonds, 6,8 passes à 50% au tir.

2003 Draft Class pic.twitter.com/fC1gxSFR78

— Melissaidwhat⁉️ (@MsMeliss) May 22, 2023

Les gars de cette année si particulière peuvent dormir tranquille, ils ont réussi leur job, à savoir écrire leur propre légende. La retraite de Carmelo Anthony, après avoir eu trop de difficulté à trouver un dernier point de chute, aide aussi à prendre conscience du niveau irréel de James, à 38 ans. En tout cas, on ne peut que dire merci – même si ce n’est pas encore fini – car cette troupe a animé nombre de nos soirées. La nostalgie grimpe piano piano, mais ne dépassera jamais la gratitude.