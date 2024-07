La semaine de TQO s’est achevée ce dimanche soir, et quatre ultimes équipes ont validé les derniers billets disponibles pour les Jeux Olympiques. Avec la Grèce, l’Espagne, Porto Rico et le Brésil, voici le programme complet et la composition définitive des groupes !

Le programme de la phase de groupe :

Groupe A (ou “groupe de la mort”) : Espagne, Australie, Grèce et Canada

Samedi 27 juillet (11h) : Australie – Espagne

Samedi 27 juillet (21h) : Grèce – Canada

Mardi 30 juillet (11h) : Espagne – Grèce

Mardi 30 juillet (13h30) : Canada – Australie

Vendredi 2 août (13h30) : Australie – Grèce

Vendredi 2 août (17h15) : Canada – Espagne

Groupe B : Allemagne, France, Japon et Brésil

Samedi 27 juillet (13h30) : Allemagne – Japon

Samedi 27 juillet (17h15) : France – Brésil

Mardi 30 juillet (17h15) : France – Japon

Mardi 30 juillet (21h) : Allemagne – Brésil

Vendredi 2 août (11h) : Brésil – Japon

Vendredi 2 août (21h) : France – Allemagne

Groupe C : États-Unis, Soudan du Sud, Porto Rico et Serbie

Samedi 28 juillet (11h) : Soudan du Sud – Porto Rico

Samedi 28 juillet (17h15) : Serbie – États-Unis

Mercredi 31 juillet (17h15) : Porto Rico – Serbie

Mercredi 31 juillet (21h) : États-Unis – Soudan du Sud

Samedi 3 août (17h15) : Porto Rico – États-Unis

Samedi 3 août (21h) : Serbie – Soudan du Sud

