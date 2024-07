Alperen Sengun et Jalen Duren visés par les Knicks ?

En quête d’un successeur à Isaiah Hartenstein parti au Thunder, les Knicks ont de l’appétit. Selon les derniers bruits de couloir, New York serait venue aux renseignements pour Alperen Sengun mais aussi Jalen Duren.

Les Knicks se bâtissent un effectif 5 étoiles pour aller se mêler à la lutte pour le titre NBA et leur intersaison semble loin d’être terminée. Après avoir prolongé OG Anunoby et récupéré Mikal Bridges dans un échange XXL, New York a lancé son prochain chantier prioritaire : trouver un nouveau pivot titulaire.

Isaiah Hartenstein avait magnifiquement géré ce rôle l’an passé mais l’Américano-Allemand a cédé à l’offre du Thunder et les Knicks ont donc besoin d’un nouvel homme fort sous le cercle. Mitchell Robinson a rendu de grands services par le passé mais ses blessures à répétition le rendent moins fiable sur la durée. Il y a aussi l’option de faire passer Julius Randle au poste 5 mais New York semble davantage opter pour l’idée de faire signer un nouveau joueur, notamment par le biais d’un trade.

Il y a quelques jours, on parlait déjà de la piste Walker Kessler, brillant lors de sa saison rookie mais plus en difficulté l’an passé et plus intransférable. Aujourd’hui, l’insider Marc Berman rapporte que la franchise bleue et orange se serait mise en tête de monter un échange pour faire venir Alperen Sengun ou Jalen Duren.

Leon Rose was in 1st row of presser yesterday with Mikal’s mother. Didn’t talk, but he’s still cooking, wants to make big center move after Philly’s 2 additions. Heard Houston’s Sengun has been on radar, even Detroit’s Jalen Duren. And that was before Pistons signed Paul Reed.

On va prendre cette rumeur avec pas mal de pincettes parce qu’on ne voit pas comment Leon Rose pourrait convaincre les Rockets de lâcher leur pépite Alperen Sengun. Considéré comme un Nikola Jokic 2.0. le jeune turc est le futur de Houston et les Rockets vont certainement le verrouiller sur la durée au terme de son contrat rookie (l’an prochain). L’idée pour New York serait sans doute d’intégrer Julius Randle au deal, puisqu’il est désormais bien moins indispensable dans l’effectif, mais on n’imagine pas Houston ouvrir la porte pour autant.

Pour Jalen Duren, c’est un peu plus accessible mais là encore, il va falloir sortir les arguments pour convaincre Detroit. Dans le marasme du Michigan, Jalen Duren a été l’une des rares satisfactions, avec 13,8 points et 11,6 rebonds de moyenne pour sa saison sophomore. On verra ce que la nouvelle direction en place a prévu pour le futur du pivot.

Source texte : Marc Berman