Oscar Wembanyama, petit frère de Victor Wembanyama, est un nom déjà connu depuis quelques années. Mais dans le sillage de belles performances aux NBA Academy Games, le benjamin de la famille monte en notoriété.

Un Wembanyama peut en cacher un autre.

Derrière les 2m24 de Victor, certains connaissaient Ève Wembanyama, notamment autour de l’équipe de France de basket 3×3. Mais deux Wembanyama peuvent en cacher un troisième. Et encore, on ne vous a même pas parlé des parents.

A 17 ans (né en 2007), Oscar Wembanyama est le petit dernier de la famille. Ancien joueur de handball, celui qui s’est mis au basket un peu plus tard n’est pas moins dénué de talent. En cause notamment, des capacités athlétiques largement au-dessus de la moyenne qui ne manquent pas de le propulser sur les comptes de highlights.

En ce mois de juillet se déroule la cinquième édition des NBA Academy Games, une compétition au niveau lycéen pour les futurs talents non-Américains de demain. Du haut de ses 2m03, Oscar Wembanyama s’éclate. Des gros contres sur le périmètre, du dunk qui fait trembler l’arceau, et une vague de réaction de fans qui se rendent compte qu’il y a en fait… un deuxième Wembanyama.

Oscar Wembanyama extends for the rejection to force a shot clock violation 🚫

A défaut de faire connaître son nom, qui est déjà partout depuis un bon de temps, le petit frère tente de faire connaître son prénom. Si Oscar est très loin de la trajectoire de son grand frère Victor, il pourrait tenter de se faire une place jusque dans la Grande Ligue. Il y a six mois, Oscar Wembanyama a fait ses débuts avec les espoirs de l’ASVEL, club qu’il a rejoint en 2022. Le natif de Versailles a inscrit 14 points, 6 rebonds et 3 passes contre les U17 du Cholet Basket lors de la dernière finale en Coupe de France. La marge de progression est aussi longue que ses bras, surtout s’il a l’ADN familial.

Les NBA Academy Games sont un excellent moyen de gagner en notoriété outre-Atlantique, surtout en bondissant de la sorte. Victor, Ève et Oscar, triple-double de Wembanyama en pleine ascension.