LeBron James est devenu le troisième homme à dépasser les 35 000 points en NBA : hum, à voir si ce sera assez pour le Hall of Fame

LeBron James vient – de nouveau – de rentrer dans les bouquins d’histoire en devenant le troisième joueur seulement à passer la barre des 35 000 points en carrière. Un nouveau milestone pour le King, qui a désormais Karl Malone et Kareem Abdul Jabbar en ligne de mire.

Toujours dans son prime lol, même à 36 ans lol, LeBron James vient donc de rentrer dans un cercle que l’on peut qualifier de très fermé puisqu’ils n’étaient que deux avant lui à avoir réussi cet exploit. 35 000, 35k, 35 et trois zéros, trente-cinq-mille, voilà désormais le nombre de points marqués par le King dans sa carrière rejoignant Karl Malone et Kareem Abdul Jabbar, les seuls à avoir atteint cette marque. Le King a accompli ce milestone en marquant son quinzième point de la soirée sur la ligne des lancers lors de la rencontre entre les Lakers et les Nets jeudi soir. Une marque comme les autres pour BronBron qui a sûrement d’autres objectifs en tête, comme dépasser un jour un certain Lew Alcindor par exemple. Mais il faudra d’abord passer par l’arrêt Malone et si LeBron tourne, petit calcul rapide, à 25 points par match sur les 76 prochaines rencontres, il mettra ainsi le Mailman dans le rétro. Il faudra être plus patient pour KAJ car il faudra à peu près deux saisons du même niveau que celle actuelle pour dépasser le mythique pivot des Bucks et des Lakers. Mais vu que cet homme (?) ne montre aucun signe de vieillesse, on a l’impression que ce titre légendaire ne lui échappera pas, quoiqu’il arrive.

Mais le basket ce n’est pas que le scoring, et il faut savoir que le dénommé LeBron est également très bien placé dans d’autres catégories statistiques. 350 rebonds et le King atteint la barre des… 10 000, 400 passes et le King atteint la barre des… 10 000. Il fait chaud là d’un coup. Les records ne vont pas arrêter de tomber et il faudra bientôt sortir une édition Guinness spécialement pour lui pour relater tous ses exploits. Ah oui, LeBron est également le seul membre du cercle des 35 000 points à être membre du cercle des 9000 rebonds et 9000 assists, mais on ne va clairement pas commencer à lister tous ces fameux cercles que LeBron est le seul à squatter sous peine de ne pas dormir avant environ treize ans. LBJ est une légende, tout simplement, rien ne semble l’arrêter et on lui donne donc rendez-vous aux alentours de 2023 quand l’enfant d’Akron aura dépassé Jabbar.

LeBron becomes the third player in NBA history to score 35K career points 👑 He's the only one in the 35/9/9 club pic.twitter.com/dHqQBGDR0g — Bleacher Report (@BleacherReport) February 19, 2021

Fact pour finir, l’ailier des Lakers n’a néanmoins pas assez marqué cette nuit pour venir à bout des Nets, encore une fois impressionnants en attaque et profita,t d’un match sans de la part des Angelinos. Les hommes de Steve Nash ont proposé un récital varié à la défense des Lakers dans le sillage d’un Joe Harris et un Timothé Luwawu-Cabarrot en feu total, et sans Anthony Davis, la franchise de Los Angeles n’a pas semblé en mesure de rivaliser. Brooklyn continue d’envoyer quelques messages à la Ligue, préparez vous car ils ne font que préchauffer.

LeBron James rentre donc dans le famous club des 35 K et il pourrait en rejoindre d’autres très prochainement. Les mots manquent pour décrire la carrière du bonhomme alors profitez de chaque match car mine de rien il va bien falloir qu’il s’arrête un jour. Spoiler ? Ca n’est pas encore pour demain.