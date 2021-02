Les Suns veulent se battre avec l’élite : on fait le point à Phoenix ! Apéro TrashTalk

Alerte, on a trouvé de nouveaux empêcheurs de tourner en rond à l’Ouest. Les Lakers en gestion, les Clippers en sous-marin, les Blazers qui chauffent, le Jazz qui ne perd plus, et donc… les Suns, les Suns qui ont retrouvé Devin Booker et dans le même temps… une belle dynamique. Est-ce que ça peut durer ? Est-ce que ça va durer ? Quel est le prochain palier ? Allez, apéro.

Alors comme ça… on veut se battre avec les poids lourds ? Quel est le plafond à Phœnix ? Faut-il être patient avec ce groupe ? Comment devenir meilleur ? Équipe piège à jouer en Playoffs ? Voilà les questions principales autour de l’intrigant et excitant projet Suns, articulé autour d’un Big Four composé de Chris Paul, Devin Booker, Mikal Bridges et Deandre Ayton. Un meneur plus que jamais leader dans l’âme, un arrière clairement au niveau d’un franchise player d’une équipe qui gagne, un ailier aux tentacules géantes qui s’occupe chaque soir de la star adverse et un pivot un peu mollasson mais parfois tellement dominant des deux côtés du terrain… la base est bonne et Mont Williams peut aujourd’hui s’appuyer sur un roster complet tout autour, qui apprend actuellement à jouer ensemble tout en gagnant des matchs. Il fallait qu’on en parle et on en a parlé, avec toute l’objectivité du monde malgré la fanitude assumée de l’un de vos deux pépères.

Allez, vous connaissez la formule, on s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie. Let’s go ?