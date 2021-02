NBA Top 5 du jour : Giannis et Thanasis Antetokounmpo sur la même action, ça fait plaisir à la famille mais pas à la longueur de nos titres

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 5 de la nuit, avec au menu aujourd’hui une histoire de famille, du genre de celles qui vous filent des pions au Scrabble.

#5 : un broadcaster a osé mentionner le nom de Dikembe Mutombo pour présenter un contre d’Hassan Whiteside, alors si vous nous cherchez on est parti porter plainte.

#4 : ce sprint de Tyrese Haliburton, c’est aussi celui qu’il devra faire pour aller gratter à LaMelo Ball le trophée de Rookie Of the Year.

#3 : Glenn Robinson III à la réception d’un alley-oop, c’est aussi et surtout la première action positive de Glenn Robinson III cette saison.

#2 : Giannis et Thanasis Antetokounmpo s’éclatent ensemble en NBA, cool, ça doit vouloir dire que les Bucks sont en forme.

#1 : dunk de LeBron James en tête d’un Top 5 ou d’un Top 10 est la phrase la plus écrite en NBA depuis 2003.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.