All-Star Game 2021 : de Damian Lillard snobé à la fanbase d’Andrew Wiggins, zoom sur les résultats des votes

Chaque année, c’est le même délire. Quand on découvre le total final des votes pour le All-Star Game, on ne peut s’empêcher de pointer du doigt certains résultats qu’on peut considérer comme WTF. Comment untel peut-être devant un autre ? Comment ce mec-là peut-il recevoir autant de votes ? L’édition 2021 ne fait pas exception à la règle puisqu’il y a une nouvelle fois quelques pépites dans le lot.

Le sujet qui fait sans doute le plus de bruit ce matin après l’annonce des résultats à l’Est et à l’Ouest, c’est la place de Damian Lillard parmi les guards de sa conférence. Le sniper des Blazers a terminé troisième derrière Stephen Curry et Luka Doncic, et va donc commencer le match des étoiles sur le banc. Pour un joueur qui est probablement dans le Top 5 du classement MVP aujourd’hui, ça pique un peu. No disrespect à Luka hein, mais d’un côté on a Portland qui fait partie des quatre meilleures équipes de l’Ouest et de l’autre une franchise de Dallas qui possède actuellement un bilan négatif. Pour les joueurs et les médias, Lillard méritait d’être titu, visiblement pas pour les fans. Bon, on ne va pas refaire tout le débat, on en a déjà bien parlé, mais on peut déjà compter sur Dame pour lâcher sa frustration sur ses futurs adversaires. On prévient, Dame D.O.L.L.A. va sortir au moins un match à 50 pions avant le All-Star Break, on parie combien ? Ce n’est pas la première fois que la superstar des Blazers est victime d’un snub dans le cadre du match des étoiles, mais on imagine que celui-là est en haut de la liste.

Quand on regarde le classement final, celui qui prend en compte le vote des fans, des joueurs et des médias, y’a quelques aberrations. Par exemple, voir Russell Westbrook à la septième place au niveau des guards à l’Est, ça fait tiquer. Ok il tape des triple-doubles, ok il est spectaculaire, ok c’est une star, mais sa campagne avec les Wizards – 13e de l’Est on le rappelle en passant – est quand même bien crade, d’autant plus que le bonhomme a raté plusieurs matchs. Quand on voit qu’un mec comme Ben Simmons est derrière Brodie, on se dit qu’il y a un petit souci quelque part. Pour rester chez les arrières de l’Est, Jaylen Brown seulement cinquième, ça peut poser débat. Le mec réalise une saison ultra-solide, on parle d’un véritable two-way player, et il se retrouve par exemple derrière un Zach LaVine des Bulls. Le Taureau est certes monstrueux offensivement, mais de là à le mettre au-dessus de Jaylen cette année ? Doucement hein. Toujours à l’Est mais cette fois-ci dans le frontcourt, Jimmy Butler semble quand même un peu haut avec sa cinquième place. Rien à voir avec son niveau réel ou ses capacités, c’est juste qu’il a raté douze matchs et qu’il a eu beaucoup de mal à lancer sa saison à cause de plusieurs pépins, tout ça au sein d’une équipe du Heat globalement dans le dur. Y’en a d’autres qui méritent plus de reconnaissance, comme un Gordon Hayward par exemple, seulement dixième alors qu’il participe grandement à la saison surprise des Hornets. Pas de signe de Khris Middleton (Bucks), Malcolm Brogdon (Pacers), Nikola Vucevic (Magic) ou Tobias Harris (Sixers) non plus, eux qui sont carrément absents du Top 10. Dans la Conférence Ouest, voir Rudy Gobert juste devant Carmelo Anthony, respectivement neuvième et dixième, ça fait un peu tache vous ne trouvez pas ? Rudy est notamment devancé par Brandon Ingram et Christian Wood, chelou un peu mais bon, si la défense était recherchée dans un All-Star Game, ça se saurait hein. Enfin, chez les guards de l’Ouest, Ja Morant semble quand même un peu haut avec sa sixième place. Pas mal de matchs ratés et une production pas ouf ces derniers temps pour Ja, pas sûr que ça mérite un tel spot dans la hiérarchie sachant qu’on a des mecs comme Chris Paul, Shai Gilgeous-Alexander, DeMar DeRozan et surtout De’Aaron Fox (Kings) derrière, ce dernier étant même complètement absent du Top 10 tout comme un certain Mike Conley (Jazz).

Comme souvent, c’est du côté des fans qu’on retrouve les plus grosses absurdités. On a déjà parlé de Russell Westbrook, mais voir Derrick Rose à la huitième place des guards (devant Collin Sexton, Fred VanVleet et Ben Simmons) de l’Est, faut pas pousser non plus. On l’aime bien Derrick, c’est juste qu’il n’a rien à faire là avec ses 13 points et 4 passes décisives de moyenne. Et puis à l’Ouest, alors là c’est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Entre Klay Thompson qui termine avec 335 000 voix sans jouer un match, Alex Caruso qui se retrouve à la huitième place chez les guards ou encore Andrew Wiggins qui est septième chez les forwards, on est clairement sur du lourd.

Voilà pour la petite analyse matinale des résultats de cette nuit. Vous en faites ce que vous voulez et peut-être que pour vous, Alex Caruso mérite d’aller au All-Star Game en compagnie d’Andrew Wiggins. Mais de notre côté, c’est pas trop notre délire.

Le détail des votes pour la Conférence Est ⬇️ pic.twitter.com/7BbjCvB9uv — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 19, 2021

Le détail des votes pour la Conférence Ouest ⬇️ pic.twitter.com/HSCeKMzG98 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 19, 2021