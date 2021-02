All-Star Game 2021 : on connaît les titulaires, c’est l’heure de se pencher sur les remplaçants, et y’a débat !

La nuit dernière, la NBA a révélé les titulaires pour le All-Star Game et mis à part le débat Luka Doncic – Damian Lillard, personne ne contestera les autres starters. Mais c’est maintenant que les choses sérieuses commencent, car il va falloir se pencher sur l’identité des quatorze remplaçants (sept à l’Est, sept à l’Ouest). Petit tour d’horizon des candidats dans chaque conférence.

Conférence Est

Rappel des titulaires : Kyrie Irving – Bradley Beal – Kevin Durant – Giannis Antetokounmpo – Joel Embiid

Dix candidats sérieux pour décrocher une place : James Harden (Nets), Jayson Tatum (Celtics), Jaylen Brown (Celtics), Zach LaVine (Bulls), Trae Young (Hawks), Khris Middleton (Bucks), Bam Adebayo (Heat), Domantas Sabonis (Pacers), Nikola Vucevic (Magic), Julius Randle (Knicks)

On ne les oublie pas : Malcolm Brogdon (Pacers), Jerami Grant (Pistons), Jimmy Butler (Heat), Gordon Hayward (Hornets), Ben Simmons (Sixers), Tobias Harris (Sixers), Collin Sexton (Cavaliers), un Dino (Fred VanVleet, Pascal Siakam, Kyle Lowry, au choix), Jrue Holiday (Bucks), Terry Rozier (Hornets)…

On commence par l’Est, où y’a vraiment moyen de discuter pendant des heures. On ne prend pas trop de risques en disant que James Harden sera de la partie, et ce malgré son cirque du début de saison avec les Rockets. Le Barbu est un joueur élite, point barre. Le duo des Celtics Jayson Tatum – Jaylen Brown porte Boston depuis le début de saison et ils réalisent tous les deux une campagne qui mérite une place au All-Star Game. Ce serait une première pour Jaylen, et ça sera peut-être aussi une première pour Zach LaVine. Cela fait un petit bout de temps que l’arrière de Chicago court derrière un spot au match des étoiles, y’a moyen que ça soit pour cette année vu ce qu’il propose offensivement soir après soir. Titulaire au All-Star Game 2020, le sniper des Hawks Trae Young devrait lui logiquement revenir cette saison dans un rôle de remplaçant, les Hawks possédant un meilleur bilan que l’an passé malgré leurs difficultés actuelles pendant que lui tourne en 26 points – 9 passes. Quant à Khris Middleton, il aimerait enchaîner une troisième sélection consécutive et avec sa ligne de stats de 20-6-6 en 50-40-90, il a des arguments, même s’il galère un peu en ce moment dans la mauvaise série de Milwaukee. On a également plusieurs intérieurs avec des dossiers très sérieux comme Bam Adebayo évidemment, mais aussi Domantas Sabonis. Et on fait quoi de Nikola Vucevic, énorme dans une équipe du Magic complètement décimée ? Même Julius Randle peut se mêler à la discussion, lui qui porte les Knicks cette année. Parmi les autres questions que l’on peut se poser : est-ce qu’on met un deuxième Sixer derrière Joel Embiid étant donné que Philadelphie est en tête de l’Est ? Est-ce qu’on laisse un mec aussi fort que Jimmy Butler de côté sachant qu’il a connu des absences et un début de saison difficile au sein d’un Heat dans le dur ? Voilà certains aspects sur lesquels le futur coach de l’Est devra trancher.

Conférence Ouest

Rappel des titulaires : Stephen Curry – Luka Doncic – Kawhi Leonard – LeBron James – Nikola Jokic

Dix candidats sérieux pour décrocher une place : Damian Lillard (Blazers), Anthony Davis (Lakers), Paul George (Clippers), Rudy Gobert (Jazz), Donovan Mitchell (Jazz), Devin Booker (Suns), Chris Paul (Suns), Zion Williamson (Pelicans), Brandon Ingram (Pelicans), De’Aaron Fox (Kings)

On ne les oublie pas : Christian Wood (Rockets), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), DeMar DeRozan (Spurs), Mike Conley (Jazz), Ja Morant (Grizzlies), C.J. McCollum (Blazers)…

Dans la Conférence Ouest, il y a déjà un lock, c’est évidemment Damian Lillard. Pour beaucoup, il aurait dû être titulaire à la place de Luka Doncic, finalement Dame va devoir se contenter d’un rôle de sixième homme de luxe. Avec lui, Paul George et Anthony Davis semblent assez safe pour décrocher un spot malgré leurs bobos actuels (AD devrait être forfait pour le ASG d’après les dernières news, ce qui va ouvrir une place). Ils participent à la belle saison des deux équipes de Los Angeles, et Paulo était même dans la discussion du MVP en début de saison. Ensuite, vu la saison du Jazz, on peut dire sans trembler que la franchise d’Utah mérite deux représentants au All-Star Game, comme la saison dernière. Logiquement, ça devrait passer pour notre Rudy Gobert national et Donovan Mitchell. Certains aimeraient même récompenser le meneur Mike Conley, mais ce dernier devrait une nouvelle fois voir le match des étoiles lui passer sous le nez, d’autant plus qu’il est à l’infirmerie. Ça nous fait déjà cinq mecs, il ne reste donc plus que deux spots à prendre et là, ça va se fighter bien comme il faut. Vu les bons résultats de Phoenix et la forme actuelle de Devin Booker, l’arrière a de bonnes chances de s’envoler vers Atlanta, même si l’impact de Chris Paul est indéniable chez les Suns. On peut discuter sur celui qui devrait représenter Phoenix au All-Star Game, et ce sera au coach Quin Snyder de faire un choix. Enfin, le dossier de Zion Williamson commence à être de plus en plus costaud étant donné ses perfs récentes, qui mettent un peu dans l’ombre Brandon Ingram malgré une nouvelle campagne solide de ce dernier. Quant à De’Aaron Fox, complètement snobé dans les votes, il a franchi un gros cap récemment en emmenant les Kings vers une belle série de victoires. Petite mention pour Christian Wood aussi, parce qu’il le mérite. Excellent avec les Rockets en début de saison, il a plusieurs fois porté sa nouvelle équipe de Houston, qui s’est écroulée depuis sa grosse blessure à la cheville. Chris Bois a indiqué qu’il devrait faire son retour pour le All-Star Break, mais ça s’annonce tendu pour une participation au match des étoiles après une absence de plusieurs semaines. Dommage.

Vous avez la liste sous les yeux, maintenant il ne vous reste plus qu’à faire vos choix à l’Est et à l’Ouest. Réfléchissez bien, analysez profondément les points forts et les points faibles de chacun, puis n’hésitez pas à partager vos picks histoire qu’on discute un peu.