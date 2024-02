Victor Wembanyama veut participer au concours à 3-points et au Slam Dunk Contest à l’avenir

Il a connu la déception cette nuit avec un Rising Stars Challenge pas très réussi, mais Victor Wembanyama n’est pas rassasié. Ce soir, il participera en effet au Skills Challenge en compagnie de Paolo Banchero et d’Anthony Edwards, mais souhaite prendre part aux autres concours par la suite. La NBA doit se frotter les mains.

Autant profiter de l’envie et de la fougue des joueurs tant qu’ils sont jeunes. Phénomène déjà confirmé en NBA, que ce soit par le niveau en jeu comme par ses statistiques ahurissantes (pour un rookie) sur les réseaux sociaux, Victor Wembanyama a confirmé en conférence de presse cette nuit qu’il souhaite prendre part, dans le futur, aux autres concours du All-Star Game. 3-points Contest, Slam Dunk Contest… la totale.

Victor Wembanyama, who will participate in the Skills Challenge tomorrow, says he wants to participate in the 3-point contest and Slam Dunk Contest.

“Yeah, it’s on my bucket list.” pic.twitter.com/r9CgK5XYJw

Pour la NBA, qui peine – notamment pour le concours de dunks – a attirer beaucoup de stars du fait de la perte d’intérêt pour le tournoi, cela pourrait être l’occasion de rendre plus prestigieux son plateau le temps d’une édition, et de créer à nouveau un peu d’attente pour ce qui était jadis la discipline reine du All-Star Weekend. Les “très grands” ne sont d’ailleurs pas toujours avantagés dans ce concours. Faut-il l’attendre dès l’année prochaine ? Pourquoi pas.

Concernant le concours à 3-points, il est bien plus probable de voir Victor y participer… et pas qu’une fois. Le géant tire beaucoup derrière l’arc, et il serait juste logique de le voir se mesurer aux meilleurs snipers de son époque. Peut-être pas pour gagner, mais tout du moins pour passer un bon moment. Et c’est surtout ça, l’esprit du All-Star Weekend !

