Les plus gros clients de la Free Agency 2024 ont déjà signé leurs nouveaux contrats, mais ça ne veut pas dire qu’il ne reste pas quelques profils intéressants à aller chercher avant la reprise de la saison. Pour y voir plus clair, on se fait un Top 5 des Free Agent les plus intéressants à récupérer pendant qu’il en est encore temps.

5. Spencer Dinwiddie

Stats 2023-24 : 10,5 points, 4,7 passes décisives, 2,7 rebonds, 0,7 interception, 39,2% au shoot, 33,7% à 3-points en 28,3 minutes

La dernière saison de Spencer Dinwiddie a été franchement décevante par rapport à ce qu’il a pu accomplir par le passé. Joueur approchant des 21 points de moyenne il y a quelques années, Spencer a connu une grosse chute dans les pourcentages aux Lakers mais il reste un meneur expérimenté qui pourra apporter ce qu’il faut de connaissances et de playmaking à une équipe dans le besoin.

4. Kyle Lowry

Stats 2023-24 : 8,1 points, 4,2 passes décisives, 3,2 rebonds, 1 interception, 43,2% au shoot, 39,2% à 3-points en 28,2 minutes

Profil similaire à Dinwiddie, Kyle Lowry a encore plus d’expérience à proposer à qui voudra bien le prendre sur cette Free Agency. Plus propre dans ses pourcentages, plus utile en défense également, le vétéran a été un des plus gros éléments de satisfaction des 76ers sur cette post-season. Toujours là pour se flanquer en travers d’un drive et provoquer un passage en force ou mettre un gros tir, on connaît peu d’extérieurs de NBA qui pourraient apporter autant que lui à un vestiaire.

3. Isaac Okoro

Stats 2023-24 : 9,4 points, 3 rebonds, 1,9 passe décisive, 0,8 interception, 49% au shoot, 39,1% à 3-points en 27,3 minutes

Les Playoffs n’ont pas été simples pour l’ailier de 23 ans, mais ils ne doivent pas éclipser le fait qu’Isaac Okoro est encore un jeune joueur aux capacités défensives plus que correctes. Ses pourcentages au tir ont été très satisfaisants cette saison, même si l’implication dans l’attaque et la réussite aux lancers francs sont des éléments qui pourraient progresser. L’ancien d’Auburn représente une prise très intéressante sur le marché des transferts, cela ne fait aucun doute.

Iceman calls game

pic.twitter.com/f35EhZCX7O

— Isaac Okoro Fan Club (@IsaacOkoroFan) July 1, 2024

2. Tyus Jones

Stats 2023-24 : 12 points, 7,3 passes décisives, 2,7 rebonds, 1,1 interception, 48,9% au shoot, 41,4% à 3-points en 29,3 minutes

Qui veut d’un meneur complet, avec une bonne sélection de tir, d’excellentes capacités à la passe et de bons instincts défensifs ? Malgré le marasme ambiant à Washington, Tyus Jones a montré de vraies qualités et s’est imposé comme l’un des éléments les plus intéressants de la Conférence Est sur les lignes extérieures. A tout juste 28 ans, Tyus Jones a encore un bon gros potentiel à exploiter, et on voit beaucoup d’équipes auxquelles il pourrait rendre de gros services.

Why is Tyus Jones still a free agent???

— Justo (@Young_Justo) July 9, 2024

1. Paul Reed

Stats 2023-24 : 7,3 points, 6 rebonds, 1,3 passes décisive, 1 contre, 54% au shoot, 36,8% à 3-points en 19,4 minutes

Coupé par les 76ers, la Free Agency de Paulo ne se déroule probablement pas comme il l’espérait. Il faut dire que les statistiques de Paul Reed ne sont pas les plus impressionnantes sur l’année passée, mais la saison de l’intérieur a bien des mérites. Présent sur 82 matchs cette saison, Reed en a commencé 24 pour dépanner au moment de la blessure de Joel Embiid. Son énergie et son hustle de tous les instants a permis aux 76ers de ne pas trop dégringoler au classement de la saison régulière, et même s’il a peu été utilisé en Playoffs, on n’arrive pas à se dire qu’à tout juste 25 ans. Il a les qualités pour faire énormément de bien à une équipe très sérieuse en sortie de banc.

Bring me Paul Reed pic.twitter.com/IUpP9INiev https://t.co/ummbRXf5w2

— Bucks Breakdown (@Bucks_Breakdown) July 6, 2024



Mentions honorables : Precious Achiuwa, Saddiq Bey, Patrick Beverley, Cameron Payne, Luke Kennard, Josh Okogie, Cedi Osman, Justin Holiday, Torrey Craig, Oshae Brissett