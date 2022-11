Voilà une rivalité qui risque encore de durer un bon bout de temps. Interrogé sur son beef ancestral avec Michael Jordan, Isiah Thomas a sorti la sulfateuse. The Last Dance n’a clairement pas aidé et IT attend des excuses publiques de la part de MJ pour enterrer la hache de guerre. Et le Déluge, c’est pour quand ?

Tout a commencé en 1985, pendant le All-Star Weekend. Michael Jordan est un rookie, le meilleur de l’année évidemment. Isiah Thomas est lui déjà une superstar installée dans la Ligue. Le petit jeunot croise son aîné (ils n’ont que deux ans d’écart) dans l’ascenseur, lui parle à peine. De la timidité selon l’un, de l’arrogance selon l’autre. Vient l’heure du grand match, et Isiah Thomas fait tout pour empêcher Michael Jordan d’avoir la balle. Une rivalité est née, bien alimentée ensuite ensuite par les multiples confrontations (animées) entre Bulls et Pistons. Il y a aussi l’épisode de la Dream Team en 1992, où le GOAT aurait joué de son aura pour priver IT d’une place dans le roster. C’est ce que dit l’ancien meneur de Détroit, en tout cas, même si tout cela est nié par MJ. Toujours est-il que le beef est vieux, très vieux, et qu’il n’a jamais été résolu jusqu’ici. Pire, le documentaire The Last Dance aurait remis de l’huile sur le feu selon Isiah Thomas :

« Je regardais The Last Dance avec ma famille et je trouvais ça très bien. Là, le mec arrive à l’écran et dit qu’il me déteste et me traite de connard. Et puis je vois tout un documentaire sur lui en train d’être un connard. Je me dis, attends un instant, temps mort. Tant que je ne reçois pas d’excuses publiques de sa part, ce beef va durer, parce que je suis de l’Ouest de Chicago. » – Isiah Thomas via Cosmote TV et Eurohoops

Bon, on peut se demander pourquoi se rassembler en famille pour regarder un documentaire sur un mec que tu détestes et qui te le rend bien, mais passons. Isiah Thomas est un homme rancunier, puisqu’il vient quand même de l’Ouest de Chicago, et il n’en démord pas : Michael Jordan lui doit des excuses. On le comprend tout à fait, se faire insulter à la télévision ça n’arrive pas à tout le monde et ça ne fait sûrement pas plaisir. Mais c’est de MJ qu’on parle, là. Les chances qu’il s’exécute sont plus petites que celles des Kings d’atteindre les Playoffs vraiment minces. Autant dire que le beef va durer encore longtemps, a priori à tout jamais puisqu’aucun ne semble vouloir lâcher l’affaire. Isiah Thomas est persuadé d’avoir raison, et Michael Jordan prend les choses personnellement, il ne fallait pas sortir du terrain sans lui serrer la main en 1991.

Et on est reparti pour un tour entre Isiah Thomas et Michael Jordan. L’un a un mot pour l’autre à la télé, on se répond par média interposé, on veut des excuses mais évidemment personne ne les donnera. À quand le prochain épisode ?

