Le 16 mai prochain aura lieu la Lottery de la NBA. La Lottery de 2023, évènement déjà identifié comme l’un des plus importants de l’histoire récente de la NBA, car c’est ce jour-là qu’on saura quelle franchise pourra sélectionner en premier lors de la Draft, le 22 juin. C’est donc ce jour-là qu’on saura, fort logiquement, quelle équipe pourrait drafter Victor Wembanyama, phénomène français de plus de 2m20 dont même ta tante parle lors des repas du dimanche.

Est-ce qu’il est trop tôt pour en parler ? Peut-être. Est-ce qu’on va donc en parler tous les jours dès cet instant ? Évidemment. Et pour rentrer dans le vif du sujet, voici une petite projection de la saison 2023-24, en imaginant ce que Victor Wembanyama pourrait donner dans… les 30 franchises de la Ligue. Pour certaines cela relève de l’utopie, pour d’autres c’est tout à fait possible et c’est même le projet, mais pas de jaloux donc on parle de tout le monde. Aujourd’hui ? On passe en mode Washington Wizards, la franchise de la capitale qui ne serait pas contre accueillir un joueur capital.

Liens pratiques

La situation actuelle des Wizards

Les Wizards c’est un peu la franchise du « à moitié », de « l’entre-deux ». Jadis champions NBA mais parmi ceux qui furent assez vite oubliés, puis Michael Jordan qui débarque mettre – un peu – de soleil dans la ville, et plus récemment c’est encore pire puisque l’époque de John Wall a fait des Wizards un contender middle, avant que Bradley Beal devienne un franchise player middle, et que Hachimura, Gafford, Kuzma, Porzingis ou Avdija ne débarquent dans la capitale pour être des jeunes… middle. C’est jamais très fort, jamais totalement nul non plus, et cette saison qui débute semble tirer dans le même sens puisque l’on promet aux Wizards une place en play-in tout au mieux… L’heure de faire des choix ?

Le cinq majeur projeté (et très idéalisé) si Victor Wembanyama déménage à Washington cet été

Monte Morris

Bradley Beal

Kyle Kuzma

Victor Wembanyama

Kristaps Porzingis

Une lineup… middle, on y revient, et des joueurs qui ne sont déjà plus si jeunes que ça, pas excessivement vieux non plus attention, contrairement aux remplaçants de Wes Unseld Jr. qui peuvent éventuellement entrer dans la catégorie des young core à surveiller. Deni Avdija est un two-way player qui peut faire son trou, Johnny Davis n’a rien eu le temps de montrer à la mène mais on y croit car son nom est giga-stylé, Rui Hachimura reste le KD asiatique déso pour la compa, Daniel Gafford a les yeux clairs et des bras immenses et Corey Kispert est un genre de Joe Harris jeune. Le genre de squad dont tout le monde se fout, un peu comme le cinq majeur ci-dessus, mais qui peut très vite prendre la lumière avec une licorne et ses pleins phares. On l’a dit hein, c’est pas incroyablement fort, mais c’est pas totalement nul non plus, bref c’est les Wizards.

Niveau basket pour Vic ? Hum, drôle de coïncidence déjà, car la Licorne française se retrouverait accolée à… la Licorne originelle Kristaps Porzingis, ce qui donnerait une configuration évidemment unique avec 4m46 en cumulé mais forcément les défauts des qualités d’un tel duo. Pas sûr d’ailleurs que les deux dans le même lineup soit vraiment une solution. Pour le reste on déplore l’absence de véritable chef d’orchestre, pas une très bonne idée pour développer un crack, et un franchise player qui, par ses accomplissements (et son contrat) aura peut-être du mal à passer le témoin du leadership à un jeune premier qui débarque. Est-ce que ça sent le bourbier ? Un peu, pour être honnête.

Un endroit à visiter pour Victor

On ne va pas se mentir, il y a des dizaines de dizaines de choses à découvrir à Washington DC, et si on aurait très bien pu renvoyer Victor vers le Washington Monument, genre de Wembanyama en dur, ou encore vers les institutions que sont la Maison Blanche, le Capitole ou encore le Lincoln Memorial ou le bâtiment de la Cour Suprême, on a tous vu Scandal alors c’est vers une autre institution qu’on enverra le grand Wemby, une institution basket. Georgetown vous connaissez ? Un peu radine en Hall Of Famers potentiels depuis quelques années (Greg Monroe, Jeff Green, Otto Porter et Roy Hibbert, super), la célèbre université et son équipe des Hoyas a formé jadis quelques noms très pimpants et les vieilles lattes de la fac doivent encore sentir une odeur de légende. Visez plutôt : Allen Iverson, Patrick Ewing, Dikembe Mutombo et Alonzo Mourning ça vous parle ? Que des grands costauds sauf un, mais si Vic veut humer une atmosphère de NBA75, il sait vers quel quartier se tourner !

Probabilité du scénario : entre 3 et 10%

Il faudra un sacré alignement des étoiles pour que Victor Wembanyama rejoigne Washington la saison prochaine. Aujourd’hui et dans nos prévisions on sent plutôt le groupe stationné dans le ventre mou de la Ligue, loin des boss de l’Est mais assez supérieurs aux tanks du fond de la mare. Pour se donner toutes les chances il faudra donc donner la mène à Kyle Kuzma adopter très vite une stratégie de défaites, faute de quoi il faudra surtout prier très très fort en mai prochain, si toutefois les Sorciers « réussissent » à être dans le Top 14 de la Ligue en partant de la fin.

Voilà pour cette édition Washington Wizards de notre grande série consacrée à la Draft de Victor Wembanyama. Ouais, sept mois avant la Draft. Et vous, vous aimeriez le voir atterrir où le grand Vic ?