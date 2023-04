Après avoir perdu la première manche samedi soir face au Knicks, Cleveland doit impérativement prendre ce Game 2 pour éviter de sombrer dans ce premier tour. Les Knicks quant à eux ont une occasion en or de couler la jeune garde des Cavs. Enjeux partout, bagarre tout le temps.

C’est un écueil dans lequel sont (trop) facilement tombés les Cavs au Game 1 : celui de ne s’appuyer QUE sur Donovan Mitchell en attaque. Spida a bien sûr délivré un superbe match au scoring (38 points), mais le résultat n’est pas là. Thibodeau a réussi son premier coup dans l’Ohio et aimerait bien réitérer la performance ce soir pour se présenter au Madison Square Garden avec un clinquant 2-0. Si d’aventure les Knicks parvenaient à prendre ce Game 2, la série basculerait peut-être définitivement pour les joueurs de la grosse pomme. La recette parait simple pour New York, une bagarre de 48 minutes, une défense de fer et Brunson et Randle qui assurent au scoring. Mais les Cavs comptent bien ne pas tomber dans le panneau une deuxième fois.

Outre Donovan Mitchell, on en attend donc (beaucoup) plus de Darius Garland, Caris LeVert et Evan Mobley sur le front de l’attaque, pour ne citer qu’eux. Pas ou peu impactant offensivement sur la première manche, la différence s’est faite à ce niveau là pour les Cavs. 28 points à eux trois c’est clairement insuffisant, en défense par contre ça assure… mais difficile de remporter une rencontre de Playoffs NBA quand on n’inscrit que 97 points. Se reposer sur Mitchell c’est bien, le leader d’attaque fait le boulot, mais cette dépendance ne doit pas coûter la série à Cleveland qui a collectivement montré beaucoup mieux en saison régulière. C’est aussi un vrai test de caractère pour les jeunes joueurs du roster comme Garland, Mobley ou Okoro (23, 23 et 22 ans) que de se frotter à cette rugueuse équipe des Knicks qui cumule plus d’expérience. A eux de montrer qu’ils ont la tête dure pour répondre au défi qui leur est proposé.

S’élever collectivement, faire circuler davantage le ballon et impliquer tout le monde offensivement, c’est un peu l’idée pour Bicker et son staff (lol) qui se seront forcément adaptés après ce match 1 décevant. Repartir de ces deux premières manches à égalité voici le mot d’ordre du côté des Cavs pour surtout éviter un fiasco du côté de l’Ohio. La série s’annonce longue et pénible mais leur salut passera par une assise collective bien plus constante.

Ça va batailler encore sévère, ça va être physique et on adore ça, c’est tellement l’EST. Rendez-vous cette nuit à 1h30 pour ce match 2 entre les Cavs et le Knicks déjà capital pour Cleveland !