La meilleure période de l’année est enfin arrivée : les Playoffs ! Ce fameux moment où les ambiances se chauffent à blanc, où les défenses se resserrent et où les niveaux de jeu augmentent. C’est également le cas pour la Team Notes, qui a enclenché le mode postseason pour envoyer de la punchline à tour de bras. Vous êtes prêts ? Nous non plus.

On aura eu un match pendant environ une mi-temps, et puis les Celtics ont foutu le pied au plancher pour mettre une bourrasque aux Sixers. Jayson Tatum a sorti une masterclass tandis que Joel Embiid et James Harden ont envoyé une masterchiasse. Une nouvelle fois, le coaching de Doc Rivers lors d’un Game 7 est à montrer dans tous les centres de détention. Les Celtics ont été conquérants pour retrouver leurs potes du Heat, tandis que les Sixers ont développé une phobie du panier. Ceci était un court récapitulatif de ce que vous trouverez dans les notes de cet ultime match de la série.

Pour un récap plus sérieux, c’est par ICI

# Boston Celtics

Robert Williams III (6,5) : le premier garde-chiourme de Joel Embiid, c’est bien RWIII, et ce même si ce blaze ressemble à celui d’une motocross débridée. Son entrée dans le 5 a encore fait le plus grand bien, et l’équilibre des C’s n’en a été que boosté. Pourtant, normalement, on ne peut s’appeler Robert qu’à partir de 54 ans.

Al Horford (7) : mais toutefois, le principal garde de prison à Boston est Dominicain et s’appelle Al Horford. Il a envoyé Joel Embiid à Fox River façon Brad Bellick pendant tout le match, tout en assurant son devoir de l’autre côté du terrain. .

Jayson Tatum (Pastis) : envoyez la liqueur anisée pour l’un des meilleurs joueurs du mondes qu’est humblement JT ! 51 (cinquante-et-un) points, nouveau record dans un Game 7 chipé à Curry, qui l’aura donc tenu 15 jours. Jayson Tatum a généré un véritable incendie de la première à la 48e minute du match. Il a probablement dû réussir toutes les missions de pompiers sur GTA pour être totalement ignifugé de la sorte.

Jaylen Brown (7,5) : un peu dans l’ombre de son pyromane de coéquipier, Jaylen Brown a probablement été au cœur de deux événements qui ont survolté les C’s. D’abord embrassé par le coude de James Harden sur un lay-up, au point de finir avec un coton dans le pif, il s’est aussi fait attraper la jambe par Georges Niang pour l’empêcher de revenir défendre. JB s’est vengé sur le terrain, qui n’était pourtant pas en forme d’octogone.

Marcus Smart (5,5) : toujours aussi indispensable à son équipe, il se montre costaud en attaque et ultra solide en défense. La Smart fortwo ressemble plutôt à un énorme Hummer H2.

Derrick White (4) : un si grand front envoyé au front qui n’a pas trop su faire front malgré la belle performance de son équipe. Toutefois, il est important de noter qu’il y a désormais quatre fois le mot “front” dans ce paragraphe.

Malcolm Brogdon (6) : ses pourcentages ne sont pas exceptionnels, loin de là, mais il a envoyé ses quelques gros shoots et a drivé la second unit d’une main de maître. Ne manquait que Dewey, son petit frère, pour que la fête soit totale.

Luke Kornet (5) : la plus belle défense de l’histoire sur un tir à 3-points, et c’est à peu près tout.

Grant Williams (5) : seulement 3 minutes et 23 secondes de temps de jeu ce soir. Revenait sûrement d’un rendez-vous chez le dentiste pour se faire poser des nouveaux chicots et était encore sous anesthésiant.

Payton Pritchard (5) : pas vu, pas pris.

Sam Hauser (5) : venu pour le shoot à la mi-temps, revenu en fin de match pour le kif.

Justin Champagnie (5) : les C’s sont en finales de conférence. Faites péter le Champagnie.

Joe Mazzulla (Coach) (6,5) : il avait rompiché sur le dernier match, et il a largement su corriger le tir. Remettre Robert Williams titulaire a rebattu les cartes et a permis de museler Joel Embiid, mais ce soir, c’est surtout Jayson Tatum qui lui a facilité le travail.

# Philadelphia Sixers

Joel Embiid (2,5) : plutôt BTP que MVP ce soir. Joel Embiid a réurbanisé la ville de l’amour fraternel, totalement éteint par la défense intérieure des C’s.

P.J. Tucker (5,5) : l’un des seuls vaillants qui a tenu son rang côté Sixers à base de shoots dans le corner, de défense, de combativité et de gueulantes. Un match de daron qui passe à côté d’un mur sans pouvoir s’empêcher de taper du poing dessus en disant “c’est du placo ça”.

Tobias Harris (5,5) : il est celui sur qui le CM des Sixers a effectué le dernier tweet de la soirée. Le score était de 54 à 55 pour information. Oui, le CM des Sixers a ragequit et on tenait à vous en informer. (PS : le tweet a même été supprimé).

Tyrese Maxey (5,5) : court partout, shoote partout, saute partout. Tyrese Maxey est un enfant que ses parents lâchent dans le Ronald Land quand ils l’emmènent au McDo.

James Harden (Game 7) : encore une énorme bouse lâchée par The Beard dans un Game 7. Ça fait beaucoup comme dirait Mister V. Un match de taulard de plus à son actif, et encore, heureusement que son short était bleu cette fois-ci puisqu’ on ne verra pas sa deuxième trace de freinage dans le calbute au TD Garden.

De’Anthony Melton (3,5) : si Philadelphie voulait absolument garder un type infoutu de mettre le ballon dans le rond orange, il suffisait de garder Ben Simmons hein.

Paul Reed (4) : on est prêts à jurer qu’il aurait peut-être mieux shooté que Joel Embiid ce soir.

Georges Niang (4,5) : la meilleure action de son match est d’avoir chopé la jambe de Jaylen Brown sur le banc pour l’empêcher de retourner en défense. Et en général, quand ta meilleure action ressemble à ça, c’est pas vraiment bon signe pour ton équipe…

Danuel House Jr. (4) : venu envoyer deux trois saucisses à 3-points avant de repartir plier boutique. Le boucher-charcutier du marché de Wazemmes.

Jaden Springer (5) : avec un blaze comme ça, il a pourtant joué ses dernières minutes au printemps. Jaden Vacances.

Shake Milton (5) : Quand il shake shake shake au shoot de cette façon, ça donne Milkshake Milton.

Furkan Korkmaz (5) : rentré quelques minutes juste histoire d’envoyer une danse du ventre.

Doc Rivers (Coach) (Burp) : pourquoi se cacher derrière son air sérieux au moment de dégainer son feutre et sa plaquette lors de chaque temps-mort. Alors qu’on sait très bien qu’il dessine probablement une partie de l’anatomie masculine pour exprimer son plan de jeu. Un classique Game 7 pour Doc Rivers qui a oublié de prendre son Smecta.

Score final : 112 à 88 pour des Celtics qui vont donc avoir droit à un remix des Finales de Conférence 2020 et 2022. Une belle bataille qui n’attend pas les Sixers, qui vont pouvoir réserver le billet à Cancun !