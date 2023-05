Au fond du trou en début de semaine, les Celtics semblent que jamais en vie dans cette Finale de Conférence Est face à Miami, eux qui viennent de réduire l’écart à 3-2 sur le Heat après une nouvelle victoire convaincante cette nuit. Prochain objectif pour les C’s : devenir la quatrième équipe de l’histoire à forcer un Game 7 après avoir perdu les trois premiers matchs d’une série.

Dans l’histoire des Playoffs NBA, 150 séries ont proposé un scénario dans lequel l’une des deux équipes prend un avantage de 3-0 sur son adversaire. 92 d’entre elles ont terminé sur un sweep (4-0), 44 ont fini avec une victoire en cinq manches (4-1), à 11 reprises il y a eu 4-2 au final, et seulement trois équipes ont réussi à forcer un Game 7. Les Celtics ont désormais l’occasion de devenir la quatrième.

Les équipes qui ont forcé un Game 7 après un déficit de 3-0

New York Knicks lors des Finales NBA 1951, face aux Rochester Royals

Denver Nuggets en demi-finale de conférence 1994, face au Utah Jazz

Portland Trail Blazers au premier tour 2003, face aux Dallas Mavericks

Toutes ces équipes ont poussé leur adversaire dans ses retranchements. Elles ont fortement fait douter l’équipe d’en face alors que cette dernière possédait les commandes de la série. Elles sont passées tout près de devenir la première franchise à remporter une série après avoir perdu les trois premiers matchs, avant de finalement s’incliner lors du Game 7 décisif.

pic.twitter.com/2X6W6qI8xf

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 26, 2023

La marche reste haute pour Boston, qui doit gagner le Game 6 sur le parquet de Miami pour pouvoir forcer une manche décisive. Mais à la différence des trois équipes citées juste au-dessus, les Celtics auront droit à un Game 7 à la maison s’ils parviennent à arracher une victoire supplémentaire en déplacement samedi soir. Et là on peut être sûrs que le TD Garden sera chaud bouillant.

Favoris en début de série et largement dominateurs lors des deux derniers matchs, Jayson Tatum et ses copains ont aujourd’hui tout le momentum avec eux pour essayer de marquer l’histoire des Playoffs NBA. Boston a complètement changé de visage suite à sa performance pathétique du Game 3, Miami est méconnaissable depuis un match et demi, et en plus le Heat connaît des bobos au mauvais moment (Gabe Vincent n’a pas joué cette nuit).

Alors s’il y a bien une équipe qui semble pouvoir réaliser l’impossible, ce sont ces Celtics 2023 dans cette série face à Miami, qui on le rappelle est un seed numéro 8. Quand Boston joue à son meilleur niveau des deux côtés du terrain comme cette nuit, le Heat peut difficilement concurrence la machine verte. La grande question, c’est de savoir si les C’s sont capables de garder ce niveau-là pendant encore deux matchs…