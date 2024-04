Les Finales de G League, qui opposent le OKC Blue au Maine Celtics dans une série au meilleur des trois matchs, débutent cette nuit à 2h. Le duo de Frenchies Ousmane Dieng – Olivier Sarr a la possibilité de conclure sa belle saison dans la compétition avec un petit titre.

A chaque étape du parcours, Dieng ou Sarr se relayaient dans les belles performances pour porter l’équipe de G League d’OKC. Pour les finales, ce ne sont plus une mais trois rencontres qu’il faudra disputer, en prime time sur toutes les chaînes du monde (non, mais presque). Le Blue n’a jamais remporté la bague dans la ligue petite sœur de la NBA.

Face à eux, les Maine Celtics, deuxièmes de la conférence est et quatrième meilleur bilan de la G League cette saison. Jordan Walsh, apparu ici et là avec l’équipe 1 cette saison, s’est fait remarquer autant pour ses highlights en finale de conférence que pour ses célébrations endiablées. On compte aussi Tony Snell dans les rangs des C’s, qui apporte son expérience en sortie de banc.

Le calendrier des Finales de G League :

Game 1 chez les Celtics : mardi soir à 2h

Game 2 à OKC : jeudi soir à 2h

Game 3 si nécessaire, lundi soir à 3h

Rendez-vous dans la nuit pour voir du Français essayer de faire tomber du Celtics pour les Finales de G League. Tiens, on pourra peut-être le ressortir un jour en NBA celle-là.