LeBron James vient d’entamer sa 21e saison en NBA, ce qui fait très exactement “un sacré paquet de matchs”. Le King a ainsi grimpé cette nuit, face au Magic, à la huitième place des joueurs ayant disputé le plus de rencontres de saison régulière dans l’histoire de la Grande Ligue.

Un jeune américain né le jour du premier match de LeBron James en NBA, le 29 octobre 2003, pourra bientôt boire de l’alcool. Un jeune français né le jour du premier match de LeBron James en NBA, le 29 octobre 2003, le fait déjà depuis six ans. Il y a deux conclusions à tirer de cette information : la France est parfois un merveilleux pays et, pétard de misère, ça fait longtemps qu’il est là le dégarni baraqué.

20 ans désormais que LeBron James terrorise la Ligue sans aucune interruption ou presque. Les blessures sont rares, les éliminations avant le mois de juin également et les retraites pour aller jouer au base-ball n’existent pas.

Cette nuit face au Magic, l’enfant d’Akron dans l’Ohio disputait son 1425e match de saison régulière, soit 1412 de plus que Petr Cornelie, dépassant ainsi Kevin Willis et grimpant au huitième rang des joueurs ayant disputé le plus de match en carrière.

Rajoutez à cela les 282 matchs disputés par LeBron James en Playoffs (record) et ça fait, les plus à l’aise d’entre vous en arithmétique auront déjà fait le calcul, “un sacré paquet de matchs”.

Le divin dégarni peut viser la sixième place de ce classement cette saison, et pour cela il lui faudra disputer 62 des 78 matchs restant de Los Angeles cette saison. Un objectif ambitieux pour un joueur qui a l’âge de Bastian Schweinsteiger, mais bizarrement, avec lui, on a tendance à y croire.

Même après tant d’années, LeBron James arrive de faire de chacun de ses matchs un évènement. Le prochain ? Dans la nuit de mardi à mercredi face aux Clippers de James Harden. Et non, il n’y a pas d’erreur dans la phrase précédente.

