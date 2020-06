Les GM suivront leurs équipes à Orlando : impossible de rater la plus grande bulle de négociations de l’Histoire

Telle la grande kermesse de la NBA, Disney recevra (presque) tout le joyeux monde de la Grande Ligue. Joueurs, entraîneurs, familles, tous seront dans la bulle. Alors forcément, c’est le cadre idéal pour les general managers des 22 franchises.

Adam Silver a durci le ton concernant les potentiels voyous qui s’amuseraient à quitter le complexe de Mickey. Prendre 10 jours d’isolement alors que Gérard t’invite au bar pour négocier, ça fait mal. Du coup, on apprend aujourd’hui par The Athletic que la majorité des GM seront présents à Orlando avec leurs équipes. Officiellement, leur présence doit servir de motivation à leurs joueurs, montrant que le GM est un leader qui n’abandonnera pas ses poulains dans cette période aussi incertaine qu’inédite. En résumé, être le tonton du groupe. Voilà pour la raison officielle… qui y croit ? Absolument personne. La raison principale du déplacement des GM chez Mickey est toute trouvée. Jamais dans l’histoire de la Grande Ligue 22 équipes ne se sont retrouvées dans un même lieu pour une période de plusieurs mois. Alors forcément, si plus de 5 000 kilomètres séparent Portland et Miami, la distance entre les deux franchises sera d’une centaine de mètres et de trois bâtiments dès le 7 juillet, date d’ouverture de Disney World pour toutes les franchises. Plus simple pour négocier avec ses homologues et pour séduire des joueurs, non ? Un membre du staff du complexe s’amuse d’ailleurs pour The Athletic.

« Oh ! Ce sera la fête du tampering à Orlando c’est sûr ! »

Il ne croit pas si bien dire. La fin de saison extraordinaire est une aubaine qui ne se représentera pas de sitôt pour les general managers. Pouvoir discuter avec Anthony Davis, Kawhi Leonard et Giannis dans un même couloir ne sera plus de la science-fiction. Chaque joueur de chaque équipe aura l’occasion de se balader entre les murs des trois hôtels qui leurs seront réservés à Disney. Si des conversations nocturnes ont lieu (spoiler : oui), on espère quand même que chacun se protégera, non pas de la folie de Daryl Morey, mais bien des mesures sanitaires et des voyeurs. Il serait bête d’apprendre que Bradley Beal s’est fait choper en train de discuter avec Rob Pelinka ou Sean Marks entre deux passages du personnel de chambre. C’est juste un exemple. Juste comme ça. En tout cas le spectacle devrait être au rendez-vous sur le parquet mais surtout en coulisses et dans les couloirs des hôtels.

Les general managers devraient débarquer en nombre dans le monde merveilleux de Mickey. Une autre bonne nouvelle qui fera les bonnes heures des insiders et des meilleurs espions de la NBA. Il manquerait plus que le Woj soit autorisé à se balader au milieu de ce petit monde pour nous sortir des exclus toute la journée sur Twitter.

Source texte : The Athletic