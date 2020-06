La NBA proposera une bague intelligente aux joueurs pour détecter les symptômes du COVID-19 : enfin une bagouze pour Melo !

Parmi les outils qui pourraient être utilisés pour identifier la présence du virus au sein de la bulle à Orlando, la NBA devrait proposer aux joueurs et aux membres du staff de porter une bague intelligente qui permet de détecter les symptômes du COVID-19 jusqu’à trois jours en avance. Ce serait bien la première fois que Melo, James Harden ou encore Russell Westbrook auraient le droit de recevoir une bagouze de la part de la Grande Ligue.

Adam Silver a peut-être trouvé le moyen de motiver tous les joueurs des 22 équipes encore en lice à se rendre à Disney le mois prochain… ou pas. Rien n’est trop beau pour garantir la sécurité de son staff et c’est pourquoi l’Association proposera une bague intelligente Oura d’une valeur de 299 dollars à toutes les personnes vivant dans la bulle. Aucune obligation, c’est bien une proposition sur la base du volontariat qui pourrait éveiller la curiosité de certains joueurs, juste pour pouvoir dire qu’ils ont reçu une bague de la part de la NBA ce qui n’est pas donné à tout le monde en temps normal. Néanmoins, la méfiance semble de mise et du côté des athlètes on craint que ce nouveau gadget permette aux dirigeants de suivre les joueurs à la trace durant toute la durée de leur isolement au sein de la bulle qui va être créée en Floride dans quelques semaines. C’est vrai que ça sera plus difficile de se retrouver « par hasard » toutes les nuits avec le même GM adverse dans les couloirs de l’hôtel si Tonton Adam peut les suivre comme sur la carte du maraudeur dans Harry Potter.

Look like a tracking device🧐 https://t.co/miBhySyV0L — kuz (@kylekuzma) June 18, 2020

Reliée au smartphone par une application, la bague permet de mesurer la température corporelle, les fonctions respiratoires et le rythme cardiaque ainsi que des informations sur le sommeil. Selon le constructeur, elle permet de prédire les symptômes du COVID-19 jusqu’à trois jours en avance et avec 90% d’efficacité. On ne sait pas encore s’il sera possible de graver le nom d’une franchise ou d’y ajouter quelques belles pierres pour la rendre plus crédible mais cela serait sûrement le meilleur moyen de convaincre les joueurs récalcitrants. En tout cas, la NBA est prête à tout pour assurer une sécurité maximum à tous ses membres, quitte à renier ses principes pour distribuer des anneaux à tour de bras. Mais même comme ça, pas sûr que la proposition ne rencontre un franc succès chez les joueurs.

Pour avoir plus de chances de contrôler les données des joueurs sur leur santé, la NBA aurait plus vite fait d’installer des capteurs sur les téléphones portables et les manettes de console présentes dans les chambres d’hôtels. Ça devrait geeker fort pour tuer le temps entre deux games à Orlando.

Source texte : CNBC.com et NBC Sports