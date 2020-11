Grande nouvelle pour la NBA, les fans pourraient être de retour à la salle : pour des salles combles on repassera, mais « c’est déjà ça »

Avec un retour de la NBA quasiment acté pour le 22 décembre, l’organisation de la Ligue sera aussi attendue sur la mise en place de mesures sanitaires strictes pour protéger ses joueurs, coachs, dirigeants, et spectateurs. Des matchs de basket, c’est bien. Des matchs de basket sans aucune contamination, c’est encore mieux.

Meilleure nouvelle : la NBA reprend donc le 22 décembre prochain. On est au moins assurés de passer de belles nuits dans notre meilleur pull de Noël en attendant l’arrivée du vieux monsieur barbu avec le bonnet rouge. Mais coté organisation, il va quand même falloir faire attention au méchant Père Fouettard de l’année, le Covid-19, et tout mettre en œuvre pour éviter que LeBron James et les autres ne chopent le virus avant d’aller casser la croûte avec toute la famille pour le réveillon. Il faudra donc bien évidemment encadrer cette reprise d’un beau petit plan sanitaire aux petits oignons, dans la continuité de ce qui avait pu être fait dans la bulle et des mesures qui sont actuellement en vigueur pour les entrainements d’intersaison. Et c’est Shams Charania, l’insider de The Athletic, qui nous parle sur Twitter des éventuelles dispositions qui pourront être prises par les équipes de la NBA, à partir du 22 décembre. Pas de jaloux : des mesures, c’est comme les cadeaux sous le sapin, il y’en aura pour tout le monde, et c’est le … Silver qui régale.

Sources: The NBA aims to have arena suites open to fans at 25-to-50 percent capacity for 2020-21 season tipoff, based on local regulations. An amount of fans — under protocols such as masks, social distancing and coronavirus testing — is a goal to start season. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 5, 2020

The coronavirus pandemic has made life fluid, and a clinical vaccine will play a role in this too. NBA’s goal is some amount of fans to start the season, depending on each market’s restrictions. Courtside fans, for instance, would be about 10-to-12 feet away, sources said. https://t.co/9I9cdN1gN3 — Shams Charania (@ShamsCharania) November 5, 2020

D’abord, concernant les joueurs, la NBA partira forcément sur un protocole qui protégera le plus possible les acteurs principaux de cette campagne 2020-21. Au menu : gestes barrières, distanciation sociale, masques à foison et coton-tige dans le nez au quotidien. La Grande Ligue va logiquement imposer aux franchises de garder la dynamique qui avait été la leur pendant la bulle, en respectant un protocole très strict jours après jours et tout ça devrait durer jusqu’à l’arrivée du vaccin.

Ensuite, concernant les fans, et c’est là que ça devient vraiment inédit : les spectateurs en visio c’est bien sympa mais la volonté annoncée d’Adam Silver a toujours été de reprendre avec la possibilité de faire revenir les fans dans les salles, pour des raisons principalement financières évidemment. Shams nous annonce que la Ligue a donc pour objectif de réouvrir les stades de… 25 à 50% de leur capacité, en fonction des règles sanitaires qui divergent un peu entre les différents marchés. Les supporters de retour pour ambiancer les salles, même si ce n’est qu’à moitié rempli, c’est déjà très cool. Par contre, règles sanitaires obligent, ceux qui assistent d’habitude au match en courtside se verront probablement reculer de quelques mètres pour préserver leur santé et celle des joueurs. Oui, même toi Drake.

Reprise il y’aura donc, mais reprise encadrée. Dans la situation actuelle, il faudra bien évidemment que tous les acteurs de la NBA soient concernés pour faire de cette saison une saison réussie sur le plan sanitaire. Allez, un petit coup de gel hydro, et on retourne patienter dans notre coin, plus que 46 jours.

Source Texte : Twitter – Shams Charania