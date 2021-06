Preview de la soirée NBA : c’est le moment d’activer le réveil pour les Clippers, on espère que le vôtre est déjà réglé sur 2h30

Un seul match au programme et déjà un must-win pour les Clippers. Dos au mur après leurs deux défaites à l’extérieur, l’équipe de Los Angeles retourne au Staples Center pour s’assurer de ne pas avoir un pied dehors dès ce soir. Menés 2-0, la chanson ne serait pas la même à 2-1 ou 3-0 et la bande à Kawhi doit passer la deuxième vitesse pour sauver sa série de Playoffs.

2:30 : Clippers – Jazz : Le seul match de la soirée voit encore s’affronter Clippers et Jazz. Menés par un Donovan Mitchell en feu depuis deux matchs, les hommes de Quin Snyder ont réussi à imposer leur rythme, gagner le combat psychologique et du clutch face à L.A. Très discret depuis le début de la série, Kawhi Leonard devra hausser son niveau de jeu si lui et ses coéquipiers veulent arracher une place en Finale de Conférence. Paul George a lui réussi à gommer son horrible Game 1 en jouant mieux lors du deuxième match, mais on peut penser que l’arme de destruction principale reste the Klaw. Désormais privés de Serge Ibaka jusqu’à la fin de la saison, les Clippers vont encore devoir composer au poste de pivot. Qui de Nicolas Batum ou Ivica Zubac jouera au poste 5 ce soir ? Difficile à dire, puisque les deux joueurs ont débuté un match depuis le début de la série. L’adresse à distance sera la composante maximale pour savoir si Batman aura plus de minutes que le Croate. Les Clippers espèrent toujours compter sur un très bon Reggie Jackson qui a excellé au Game 2, ce qui est à la fois bon et mauvais signe pour une équipe de ce calibre.

Le Jazz de son côté a été privé de Mike Conley, remplacé par Joe Ingles dans le 5. Encore incertain pour ce soir, Mike Conley pourrait apporter encore un peu plus d’assurance au Jazz, à moins que sa présence ne bride la streak fabuleuse de Donovan Mitchell. Rudy Gobert tiendra, lui, encore la défense et Bojan Bogdanovic tentera de sanctionner à distance. Quin Snyder tient pour le moment la série mais Tyronn Lue a montré face aux Mavs qu’il savait s’ajuster, il faudra encore le démontrer ce soir. Très en réussite cette saison, le sosie de Heath Ledger pourrait avoir un coup d’avance, lui qui optimise tous ses joueurs cette année en saison régulière et en Playoffs.

Rendez-vous ce soir pour voir si les Clippers écriront encore une nouvelle page de Choke City ou si les Clippers vont se réveiller pour se relancer dans cette série de Playoffs. Réponse ce soir à partir de 2h30 au Staples Center !