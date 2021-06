Air Jordan 1 Fusion Red : l’été, c’est aussi le retour des modèles colorés chez Jordan Brand

L’été arrive doucement, avec son lot de grillades et de Mr Freeze consommés entre potes et sans modération sur la terrasse ou autour d’une piscine. Pour fêter le retour de la saison préférée des vacanciers, Jordan Brand met un peu de couleurs dans nos vie avec les Air Jordan 1 Fusion Red disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Y’en a marre du noir et blanc ou des couleurs ternes, on veut que ça pète ! Alors que les jours les plus longs ont déjà commencé, les équipes de Jojo nous proposent de célébrer l’arrivée de l’été avec une Air Jordan 1 au coloris revisité une énième fois. Au programme cette fois-ci ? Du rouge, du blanc et une touche de jaune pour le Swoosh bien apparemment sur la toute première paire de Jordan de l’histoire. Les fans des Rockets qui ont le bourdon ou qui veulent se réfugier dans le passé seront ravis de voir leur code couleur être appliqué à cette paire. Ils n’oublient pas non plus de remercier His Airness pour sa première retraite qui a permis à Houston de réaliser le back-to-back en 1994 et 1995. Mais ce coloris Fusion Red vise aussi bien plus large et pourrait cartonner en Chine puisqu’il matche parfaitement avec le drapeau de l’Empire du Milieu. En cas de qualification des Chinois au TQO de Victoria, on sait déjà avec quoi se pointeront les compatriotes de Yao Ming à la Saitama Super Arena de Tokyo dans un mois et demi.

La fiche :

La grande-sœur : les Air Jordan 1 Zoom CMFT Stadium Green, pour les supporters du Nigéria aux JO.

les Air Jordan 1 Zoom CMFT Stadium Green, pour les supporters du Nigéria aux JO. On les imagine déjà à ses pieds : Harold Yu, le futur du basketball chinois et coéquipier de Bronny James à Sierra Canyon.

Harold Yu, le futur du basketball chinois et coéquipier de Bronny James à Sierra Canyon. L’occasion parfaite pour les porter : tout l’été, pour le retour des beaux jours.

tout l’été, pour le retour des beaux jours. On aime : un coloris rafraîchissant qui donne la pêche !

un coloris rafraîchissant qui donne la pêche ! On aime moins : vu que Jordan a déjà largement rentabilisé son modèle, on se demande si une réduction du prix serait envisageable.

Les Air Jordan 1 Fusion Red sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 159,90 euros. Vu qu’on n’est pas sortis de chez nous depuis près d’un an, on a eu le temps d’économiser pour se faire un petit caprice.

Source : Jordan Brand