All-Star Weekend

Soyons clairs : le plateau de l’édition 2024 du Slam Dunk Contest n’est pas le plus séduisant qu’on ait vu. Un seul All-Star – Jaylen Brown – accompagné par un rookie et deux joueurs de G League. On retrouve quand même Mac McClung, qui nous a fait bien kiffer l’an passé avec des dunks originaux. Allez, c’est l’heure de la preview !

Les participants :

Jaylen Brown (Boston Celtics)

Jacob Toppin (Westchester Knicks, G League)

Mac McClung (Osceola Magic, G League; champion en titre)

Que s’est-il passé l’année dernière ?

Un plateau illuminé par les dunks impressionnants de Mac McClung, invité par la NBA en tant que joueur de G League. Et le sentiment d’un concours réussi, sans doute le plus réussi depuis le banger de l’année 2016. Un Karl Malone ronchon à la table des juges, mais une compétition réussie qui a laissé le public très enthousiaste à la fin. Le goût de trop peu à la fin d’une soirée des concours, ça n’arrive pas tout le temps. Espérons que ce soit le cas à nouveau ce soir !

pic.twitter.com/G1j9AgLNsj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 19, 2023

Pourquoi il faut se lever cette nuit ?

Un “vent de fraîcheur”, écrivait-on à l’époque pour parler de l’édition 2023. Et c’est ce que l’on attend pour ce soir, avec des candidats qui auront sans doute préparé des petites combinaisons sympathiques. Jaylen Brown main gauche, non faut quand même pas déconner. On attend aussi et surtout le Mac, avec l’envie de défendre son titre. Jacob Toppin pour faire honneur à la mif’ qui est spécialisée dans l’art de casser les cercles. Jaime Jaquez Jr. qui représente Miami et sait aussi décoller comme il convient lorsque c’est nécessaire. En gros ? Sans doute pas les concurrents les plus flashy, mais un concours qui surfe sur la vague de l’an passé et qui doit la prolonger jusqu’à l’an prochain. Avec Wemby ?