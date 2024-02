Seulement deux matchs au programme ce soir, et de bonne heure, car derrière honneur au foot US avec le Super Bowl. Est-ce que ça ne ressemblerait pas à la soirée parfaite ?

Le programme de la nuit

20h : Heat – Celtics

21h : Thunder – Kings

Le match à ne pas rater : Heat – Celtics

Sincèrement on aurait pu mentionner les deux matchs du soir, d’autant plus qu’on va les regarder les deux en même temps, un œil par salle. Heat – Celtics ? Une grosse rivalité à l’Est, un Jimmy Butler qui passe de marcheur à sprinteur lorsqu’il voit du vert, des duels à tous les postes et plus concrètement la meilleure équipe NBA qui se déplace dans une salle qui lui est bien souvent hostile. Est-ce que ça suffit à notre bonheur ? Si on pose la question, ça veut dire qu’on a déjà un peu la réponse.

Mais aussi…

Un match qui s’annonce très offensif entre le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren et les Kings de Domantas Sabonis et De’Aaron Fox

Les Français sur les parquets

Ousmane Dieng et Olivier Sarr au bout du banc du Thunder

Et en G League ?