La saison des Phoenix Suns s’est achevée de la plus brutale des manières la nuit dernière, avec un sweep dès le premier tour des Playoffs. Frank Vogel apparaît plus que jamais sur la sellette au sein d’un groupe de joueurs qui semble s’être désolidarisé de son coach.

Frank Vogel est arrivé dans l’Arizona il y a dix mois, avec l’immense défi de faire fonctionner une équipe de Phoenix dont l’effectif avait changé du tout au tout. Exit Chris Paul et Deandre Ayton, parmi les derniers survivants de l’épopée 2020-21, l’ère est au Big Three de Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal.

Force est de constater que la saison des Suns a été largement en-dessous des attentes. En plus d’une saison régulière très contrastée, le groupe n’a pas pu prendre un seul match face aux Minnesota Timberwolves, se faisant méchamment sweeper. Mais au-delà de cette faillite sportive, un problème relationnel entre Vogel et son groupe semble remonter à plus loin.

Début avril, les Suns sont très largement menés par les Clippers à la pause au cours d’une nouvelle soirée difficile. Selon les informations rapportées par The Athletic, Vogel aurait tenté de hausser le ton dans les vestiaires pour électriser ses hommes, criant jusqu’à être entendu dans les couloirs du stade. Mais les joueurs ne l’auraient pas pris au sérieux, jugeant son comportement forcé. Tandis que les uns levaient les yeux au ciel, un autre se serait même retenu de se marrer. Le groupe vit bien.

Inside the waning voice of Frank Vogel, offensive issues around the Suns and their Big 3, and what comes next for one of the NBA’s most expensive rosters after a first-round sweep — with @DougHaller at @TheAthletic:https://t.co/HCS0dJGrso

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 29, 2024

La nuit dernière face aux Wolves, Bradley Beal a regagné le banc sans prendre le temps de s’arrêter devant la main de son coach, dans un moment qui n’a pas échappé aux caméras. Alors que des rumeurs évoquaient déjà un licenciement de Vogel en cas de défaite au premier tour, le point de non retour semble atteint avec une apparente fracture entre lui et son groupe. L’attitude de Beal, qui dispose en plus d’une clause de non-transfert dans son contrat, respire la mauvaise ambiance.

Bradley Beal looked to brush Frank Vogel’s hand away while heading to the bench 👀pic.twitter.com/EpFJomRKu9

— ClutchPoints (@ClutchPoints) April 29, 2024

Dans le même temps, le média The Athletic rapporte que la direction des Suns n’envisage pas de remettre en cause le statut de James Jones, le General Manager. Il reste que la situation de Phoenix est préoccupante au mieux, alarmante au pire. La franchise, en plus d’avoir une des masses salariales les plus élevées de la ligue, ne détient aucun de ses pick de draft avant 2030.

Dans un projet des Suns couvert de nuages noirs, le soleil peine à être distingué. Alors que Frank Vogel ne devrait plus être sur le banc à la rentrée – sans oublier de lui payer une belle prime de licenciement – la marge de manœuvre de la direction est très limitée.

