Après un passage compliqué entre la fin du mois de février et le début du mois d’avril, Zaccharie Risacher retrouve de la vigueur et de l’éclat. C’est officiel, Zaccharie Risacher est une anémone. Ou un coquelicot, rapport aux couleurs de la JL Bourg.

Petit plaisir non-dissimulé de voir que les vestes se tournent et se retournent très vite en ce qui concerne Zaccharie Risacher. Dans le down pendant plusieurs semaines, parait-il qu’il en était carrément devenu surcoté. Mais ce qui est surcoté, c’est peut-être bien l’analyse de ceux qui ne le voient pas jouer deux fois par semaine depuis septembre. Ça c’est dit, et toc.

Hier soir la JL Bourg de Zaccharie Risacher se déplaçait à l’Adidas Arena pour y affronter le Paris Basket, tout récent vainqueur de l’EuroCup après avoir battu… la JL Bourg en finale. Paris est également deuxième du championnat, Paris reste sur 21 victoires de suite avant le match d’hier alors non, n’ayons pas peur des mots, depuis quelques mois “Paris est magique”.

Hier soir pourtant, la JL n’est pas passé loin, lors d’un match qui aurait pu être l’un des tournants de la saison régulière. Pas d’Axel Julien ni de Kevin Kokila côté Bourg car le rythme est effréné et il faut soigner et/ou reposer les organismes, mais pendant 30 minutes, la “Jeu” a peut-être joué l’un des ses meilleurs basket de la saison. Et ce, en partie, grâce à un (jeune) homme : Numéro 10 sur le rainté, Zaccharie Risacher.

La performance du prospect bressan hier soir ? Tout simplement parfaite d’un point de vue individuel. 18 points à 5/5 au tir dont 2/2 du parking, 6/6 aux lancers, 3 rebonds, 1 passes, 2 steals et 1 contre pour 23 d’évaluation et un +/- de +6. 13 pions à la mi-temps alors que la JL était devant d’une dizaine de points et exécutait son plan à la perfection, un troisième quart suffocant, comme tous ses petits camarades, puis un dernier coup de chaud in extremis en fin de match, qui aurait bien pu participer à un braquage incroyable contre les invincibles parisiens.

Une interception dans les mains de Nadir Hifi, autre crack auteur d’un énorme match hier soir, pas de craquage sur la ligne et la JL qui viendra mourir à quelques tous petits points, à notre humble avis car les derniers tirs n’ont pas forcément été pris par la bonne personne mais on s’en tiendra à cette phrase, parait que nous non plus nous ne sommes pas coach.

Quoiqu’il en soit on a vu ce qu’on voulait voir : Zaccharie Risacher retrouve la forme et le timing est bon, à quelques semaines des Playoffs et à deux mois de la Draft NBA. Sacré coquelicot.