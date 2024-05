Un an après avoir disputé la finale du Championnat de France, l’ancienne équipe de Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly va… disparaître. D’après Le Parisien, suite à leur relégation sportive en Pro B, la mairie de Boulogne-Billancourt a finalement décidé de déposer le bilan des Metropolitans 92. Une fin brutale et assez inattendue.

C’est bel et bien fini pour les Mets. On savait depuis quelques temps que l’équipe de Boulogne-Billancourt ne respirait pas la santé financière. Au final, la relégation en Pro B qui était censée intervenir prochainement a fait office de dernier clou dans le cercueil. Le club aurait pu être sauvé d’une descente si l’équipe de Limoges était reléguée sur tapis vert. La mairie de Boulogne n’a pas attendu ce verdict et a finalement pris la décision de ne pas engager le club dans un quelconque championnat l’année prochaine, aucun dossier n’ayant été déposé auprès de la DNCCG (Direction Générale du Conseil et du Contrôle de Gestion). Les salariés du club ont été prévenus, et l’information a été confirmée dans un communiqué de la municipalité de Boulogne-Billancourt :

“En accord avec les partenaires, il a été décidé de ne pas solliciter auprès de la LNB d’inscription en championnat de France Pro B.”

Il n’y a pas eu de repreneur, d’investissement étranger ou de déménagement à Evry pour venir sauver les Mets. C’est un club faisant partie de l’histoire du basket français qui va définitivement arrêter les frais. Il semblerait que la présence de Victor Wembanyama représentait la dernière chose qui permettait au club de tenir debout. L’équipe n’a pas pu demeurer à la hauteur de ses ambitions sportives depuis son départ. Le seul point positif, c’est qu’une équipe de Pro B devrait être sauvée de la relégation grâce à cet évènement.

Victor Wembanyama’s former team, Metropolitans 92, has gone bankrupt, per @BasketNews_com

“According to a report from Le Parisien, Metropolitans 92 have informed the French basketball authorities that they can no longer participate in any competition.” 😳 pic.twitter.com/H8XSEKu5Lt

— NBACentral (@TheDunkCentral) May 14, 2024

L’équipe des Metropolitans va définitivement disparaître après une dernière saison catastrophique, finissant sur 30 défaites en 34 rencontres de championnat. Les Mets avaient par le passé remportés quatre Championnats (1951, 1953, 1954 et 1997) et une Coupe de France (2013). Voilà une fin bien indigne au vu de l’histoire de ce club.

Source texte : Le Parisien