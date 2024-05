Pour Donte DiVincenzo, les Pacers sont des faux durs

Dans le troisième quart-temps du Game 5 entre les Knicks et les Pacers, Donte DiVincenzo et Myles Turner se sont embrouillés après un accrochage. Le premier pense que le second est un faux dur, et que toute l’équipe d’Indiana se trompe de combat.

Alors que les Pacers avaient une opportunité en or de prendre le contrôle de la série face à des Knicks décimés, ils sont tombés de très haut dans le Game 5 de cette nuit au Madison Square Garden. Indiana a été complètement dominé dans l’intensité et la bataille physique, notamment dans le combat au rebond (+24 pour New York, dont 20 offensifs avec 26 points sur seconde chance !).

L’action qui symbolise peut-être le mieux ce constat, c’est cette claquette dunk de Donte DiVincenzo dans le troisième quart-temps, après un échec de Jalen Brunson. Le Madison Square Garden a explosé, les Knicks sont passés à +22, et puis la frustration s’est emparée des Pacers.

Suite à un accrochage entre Myles Turner et Donte DiVincenzo sur la possession suivante, les deux joueurs se sont embrouillés et on a eu droit à une petite mêlée au milieu du parquet. Le joueur des Knicks a été interrogé sur cette séquence après le match, et a laissé entendre que les Pacers étaient des faux durs.

“Ils essayent de faire les durs. Ce n’est pas leur identité, c’est tout. […] Personne ne va aller se battre en NBA. Donc prends la faute, et continue de jouer. T’es pas un dur.” – DiVincenzo sur les Pacers et Myles Turner (via SNY)

Contrairement aux Knicks, réputés pour leur jeu physique, dur et très combatif, les Pacers brillent avant tout par la fluidité de leur jeu offensif. Néanmoins, pour leur première campagne de Playoffs, les jeunes Pacers veulent montrer qu’ils n’ont pas froid aux yeux, et qu’ils peuvent aussi répondre sur le plan physique. Ils l’ont fait notamment lors de leur grosse victoire du Game 4 contre New York, mais hier ils ont été submergés par la grosse réaction des Knicks. Pire, ils ont mal placé le peu d’énergie qu’ils avaient, la frustration prenant le dessus.

Désormais dos au mur (menés 3-2), les Pacers vont devoir se retrousser les manches dans le Game 6 à Indiana s’ils veulent éviter de prendre la porte. Ils devront non seulement jouer leur basket, mais aussi répondre au challenge new-yorkais car les Knicks vont tout faire pour enfoncer le clou.

