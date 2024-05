Chris Paul va couvrir les Finales de Conférence Est sur ESPN

Nouvelle aventure pour Claude Pierre Trois. Ce bon vieux Chris Paul va rejoindre l’équipe d’ESPN en tant que consultant lors des Finales de Conférence Est. CP3 ne serait pas en train de se préparer un futur dans la grande aventure médiatique par tout hasard ?

Il faut dire les choses, la dernière saison de Chris Paul a été plutôt décevante. Le meneur sort d’un premier exercice avec les Warriors où il n’a même pas pu participer aux Playoffs, une première pour lui depuis… 2010. Ah oui quand même. La saison de Chrissou a été minée par les absences, il faut le dire. Le Point God n’a disputé que 58 rencontres et affiche les pires moyennes de sa carrière en minutes (26,4), points (9,2), passes (6,8) et contres (0,1) par match. Quoi qu’il en soit, Chris Paul a décidé de ne pas se laisser abattre par cette année décevante, a nié tout projet de retraite et a choisi de ne pas passer son été à rien faire. Chris Paul a une activité de prévue pour cet été, une activité d’analyste.

Chris Paul to join ESPN as a guest analyst on NBA Countdown for the Eastern Conference Final.

CP3 va en effet faire partie de NBA Countdown sur ESPN en tant qu’invité, émission où il rejoindra Malika Andrews, Michael Wilbon, l’ancien General Manager des Warriors Bob Myers, ainsi que le très twittos Adrian Wojnarowski, sans oublier Stephen A. Smith et ses prises de position toujours pleines de mesure et de nuance. Au programme ? La couverture des finales de Conférence Est. Bon, Chris Paul n’a jamais participé à une Finale de Conférence Est vu qu’il n’a jamais… joué dans une équipe de l’Est depuis le début de sa carrière, mais l’ancien des Suns a de l’expérience et il aura probablement quelques analyses fines à balancer entre deux anecdotes de porte dérobée. La préparation d’une après carrière dans l’audio-visuel ? Et pourquoi pas ?

