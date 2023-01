Élu meilleur joueur de la semaine à l’Ouest pour la deuxième fois en trois semaines, LeBron James continue d’avancer à vitesse grand V vers le record all-time au scoring de Kareem Abdul-Jabbar. Le King est actuellement sur une série de 29 matchs consécutifs à minimum 20 points, exploit qu’il a réussi à accomplir seulement trois fois dans sa carrière.

Il faut remonter au 4 novembre dernier et un match face au Jazz pour voir LeBron James terminer un match avec moins de 20 points au compteur. Depuis, le cyborg de Los Angeles enchaîne les cartons offensifs avec une régularité qui fait particulièrement flipper pour un mec de 38 balais.

29 matchs joués

29 matchs à minimum 20 points

31,4 points, 8,3 rebonds, 6,8 passes de moyenne à 52,8% au tir sur la période

Comme on aime bien passer notre temps sur Basket-Reference pour sortir 2-3 stats intéressantes, on a jeté un œil sur l’ensemble des performances offensives de LeBron James en carrière, histoire de voir où se situe cette série de 29 matchs consécutifs à minimum 20 points inscrits. Et bah sachez que c’est tout simplement la quatrième plus longue série de sa carrière.

49 matchs consécutifs à 20 points marqués en 2007-08

à 20 points marqués en 2007-08 33 matchs consécutifs à 20 points marqués en 2012-13

à 20 points marqués en 2012-13 32 matchs consécutifs à 20 points marqués en 2021-22

à 20 points marqués en 2021-22 29 matchs consécutifs à 20 points marqués en 2022-23

Ce sera probablement compliqué d’aller chercher la barre des 50 matchs consécutifs pour dépasser l’énorme série de la saison 2007-08 (où il avait tourné à 30 points de moyenne), mais LeBron est tout proche de celle de l’année dernière (32), et pas loin de celle réalisée il y a une décennie (33) quand il a remporté son quatrième et dernier titre de MVP de saison régulière avec Miami. Les cinq prochains matchs des Lakers ? Clippers, Spurs, Celtics, Nets et Knicks. Pas le calendrier le plus facile, mais rien ne semble arrêter James en ce moment.

S’il continue sur ce rythme de folie, le record all-time au scoring de Kareem Abdul-Jabbar tombera encore plus vite que prévu. Le King a actuellement 224 points de retard sur KAJ, un retard que James pourrait combler en seulement sept ou huit matchs si l’on se base sur sa moyenne au scoring durant cette série de 29 matchs.

Rendez-vous le 7 février prochain et le match contre Oklahoma City pour fêter le nouveau record ?