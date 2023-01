Absent des terrains depuis le 8 janvier dernier et annoncé out pour un mois minimum à cause d’une entorse du genou, Kevin Durant est dans les temps pour revenir avant le prochain All-Star Weekend. C’est en tout cas ce qu’indiquent les principaux insiders NBA ce mardi soir.

Que ce soit de la part de Shams Charania ou d’Adrian Wojnarowski, les nouvelles sont plutôt bonnes concernant KD. Les deux insiders les mieux informés de la NBA annoncent effectivement que la rééducation se passe comme prévu pour la superstar des Nets, qui est sur le point de reprendre la course et les activités basket. Durant devrait se faire réévaluer dans deux semaines, ce qui nous amène au 7 février prochain.

Recovery has progressed as hoped, but question will be if it makes sense to bring Durant back — if he’s ready — for only a few games ahead of All-Star break. Nets could give him even more time to rehab for resumption on Feb. 24. https://t.co/5j2FzDVt4l — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 24, 2023

Kevin Durant pourra-t-il rechausser les sneakers aux alentours de la trade deadline (9 février), ou faudra-t-il attendre plus longtemps ?

C’est encore trop tôt pour le dire. D’après Shams Charania, il y a des chances que le Slim Reaper revienne avant le All-Star Game et participe au match des étoiles. Mais comme le mentionne Woj, on ne peut pas exclure un scénario dans lequel Brooklyn décide tout simplement de se passer d’Easy Money jusqu’à la trêve du All-Star Break, histoire de donner plus de deux semaines supplémentaires à leur superstar dans sa rééducation.

There is optimism that Kevin Durant will return to action for Nets ahead of the All-Star break – and play in the All-Star Game, sources said. https://t.co/AY4OBNCV8j — Shams Charania (@ShamsCharania) January 24, 2023

Si la santé de Durant reste bien évidemment la priorité des priorités côté Nets, peut-être que les résultats de l’équipe de Jacque Vaughn lors des deux semaines à venir influenceront la décision de la franchise new-yorkaise concernant KD. D’ici au 7 février prochain, les Nets ont sept matchs à jouer, eux qui affichent pour l’instant un bilan de 4 défaites en 6 matchs sans Durant.

Source texte : The Athletic / ESPN