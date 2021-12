On a des nouvelles de Markelle Fultz : premier entraînement avec Orlando, le numéro 1 de la Draft 2017 pourrait faire son retour prochainement !

Vous l’aviez oublié ? Cela tombe bien, nous non plus. Markelle Fultz n’a pas mis un orteil sur un parquet de match officiel NBA depuis janvier dernier, sachant que dans quelques semaines on est en… janvier. Bonne nouvelle cependant derrière cette claque datée, le meneur d’Orlando devrait faire son retour prochainement puisqu’il s’est entraîné avec le Magic récemment. Agent Fultz, au rapport !

Le 6 janvier 2021. C’est la dernière fois qu’on a vu Markelle en NBA.

Les fans d’Orlando s’en souviennent encore, de cette terrible rencontre face aux Cavs début-janvier. Alors que la nouvelle saison venait à peine d’être lancée quelques jours plus tôt, Fultz s’explose le genou gauche et doit quitter les siens. Nan, bordel, pas encore. Pas encore une galère dans la carrière de Markelle Fultz, alors que le type enchaîne les pépins depuis son arrivée chez les pros. Pas encore un bâton dans les roues, alors que le phénomène vient de claquer 47 points en deux matchs face aux Wizards. Non, c’est mort. Et bien, malheureusement, en effet c’était mort… Les analyses médicales sont poussées et le constat fait froid dans le dos : rupture des ligaments croisés au genou gauche, saison terminée. BORDEL. On met un rideau sur la campagne en cours et on essaye de voir ce que cela donnera pour la suivante. La suivante ? On y est. Et comme Dan Savage du site officiel du Orlando Magic l’a détaillé dans un long papier, elle n’a pas pu commencer avec Markelle dans la rotation de la franchise. Comme Jonathan Isaac, lui aussi méchamment blessé et sur la voie du retour, Fultz a dû voir le camp d’entraînement et les deux premiers mois de compétition se dérouler sans lui, en espérant revenir le plus tôt possible. Il y a deux semaines, le management du Magic annonçait que Markelle serait envoyé en G-League pour retrouver la forme, un peu comme Klay Thompson qu’on a pu voir récemment avec son beau bandeau. Fast forward deux semaines plus tard, et la nouvelle la plus importante tombe : Fultz a pu s’entraîner en trois contre trois et en cinq contre cinq avec ses coéquipiers du côté de Los Angeles, le Magic étant en plein milieu de sa doublette Clippers – Lakers ce weekend. C’est donc une excellente nouvelle pour le joueur et la franchise, puisqu’on le sait bien depuis longtemps, ces cases cochées à l’entraînement signifient qu’un retour officiel sur les parquets n’est pas bien loin. Manque plus qu’un bon gros dodo, un retour à la maison, un public prêt à applaudir et le tour est joué. Cela tombe bien, Orlando retrouvera ses joueurs cette semaine avec la réception des Hawks et du Heat, deux occasions sur le calendrier qui pourraient se transformer en moment d’allégresse autour du numéro 1 de la Draft 2017. Ce dernier s’est exprimé justement ce weekend.

“C’était incroyable (l’entraînement). Déjà, de pouvoir être à nouveau sur le terrain avec mes frères et cette franchise c’est incroyable. Mais le fait aussi de reprendre les bonnes habitudes, d’être en déplacement avec le reste de l’équipe et reprendre les petits processus du quotidien, c’est un super moment. Ce que j’essaye de faire, avant tout, c’est m’améliorer, encourager mes coéquipiers et c’est tout. Le passage en G-League m’a beaucoup aidé, car une fois que la saison démarre vous avez très peu de temps pour vous entraîner avec vos coéquipiers, donc avoir la possibilité de jouer là-bas et courir et me battre sur le terrain c’était super. J’ai passé beaucoup de temps cet été à regarder des films pour que le jeu ralentisse dans ma tête, donc j’ai fait beaucoup de progrès là-dessus je pense, et ma force mentale.”

Pour nous, donc observateurs NBA et fans de basket, il y a évidemment de la joie à quelques jours du retour de Markelle Fultz sur le terrain. Rempli de talent, le meneur n’a pas eu le cadre, la régularité et un peu de répit pour vraiment s’exprimer, c’est donc logique qu’on souhaite le voir performer à Orlando avec un groupe jeune et motivé. Cependant, il sera très intéressant de voir comment Jamahl Mosley va faire avec sa ligne arrière, le jeune entraîneur du Magic ayant un seul ballon et plusieurs garçons à responsabiliser. Cole Anthony, Jalen Suggs et Markelle Fultz, est-ce que ça peut cohabiter et si oui comment faire ? Car on n’a même pas parlé de RJ Hampton ou d’autres joueurs, là on a déjà un trio qui doit vivre avec la gonfle dans les mains. Et ce n’est pas comme si Fultz était un sniper qui pouvait jouer sans ballon. Le premier, Cole, a montré de grands progrès dans son jeu. Fabuleux scoreur, Anthony a aussi évolué dans sa manière de distribuer les ballons, et ses prouesses dans le money-time comme en conférence de presse d’après match ont séduit de nombreux spectateurs. Le second, Suggs, a connu des débuts compliqués avec le Magic. Drafté très haut, l’ancien crack de Gonzaga a eu du mal à trouver son rythme et lorsque ce fût le cas il s’est blessé. On ne va tout de même pas se mentir, Orlando n’a pas drafté Jalen cette année pour le coller sur le banc. Du coup, que faire de Markelle ? Combo guard avec Suggs dans le cinq majeur ? Sixième homme parfait afin d’apporter défense et polyvalence sur un poste à la fois meneur et arrière ? On le sait, Orlando aime jouer sur une rotation courte avec ses intérieurs et il n’y a donc pas de véritable leader du banc, hormis Terrence Ross qu’on va gentiment attendre en trending autour de la trade deadline. Du coup, sans en faire une histoire alors que le trio n’est pas encore rassemblé, ce sera tout de même un sujet à garder dans un coin de la tête car Orlando a une reconstruction à rondement mener et il faudra que quelques têtes fortes sortent du lot dans cette grande cours de récréation. Ceci étant dit, on sait déjà que Markelle Fultz aura le couteau entre les dents, et à coeur de montrer qu’il a du talent à revendre en NBA.

Que Cole Anthony et Jalen Suggs se préparent, il pourrait y avoir de la concurrence prochainement sur la ligne arrière du Magic. Un Markelle Fultz en cadeau de Noël, c’est pas tout mal pour les fans d’Orlando.

Source : NBA.com/magic