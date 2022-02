La semaine des Français en NBA : Rudy Gobert se repose depuis trois semaines pour être MVP du All-Star Game dimanche prochain

Petite habitude à prendre cette saison, il vous suffira de débarquer ici chaque dimanche pour savoir de quoi la semaine de nos Français de NBA fut faite, avec ce qu’il faut de stats et de prose incroyable pour se sentir bien. Cette semaine ? Killian Hayes qui avance et Théo Maledon de retour dans le game, mais globalement rien de très fous pour nos Gaulois sûrs. Alors on se rassure en disant qu’on aura quand même un Frenchie dimanche au All-Star Game, pour la troisième fois consécutive.

# EVAN FOURNIER

Trois bons matchs d’un point de vue individuel, notamment une grosse sortie face aux Warriors, puis ce cauchemar hier soir à Portland, Evan sombrant en compagnie de tous ses coéquipiers en deuxième mi-temps. Heureusement que Vavane n’a pas fait ça mercredi soir face aux Nuggets, sinon il aurait peut-être été tradé à la deadline.

Knicks @ Jazz : 16 points à 5/12 au tir dont 4/8 du parking et 2/2 aux lancers, 4 rebonds, 1 passe et 2 steals en 31 minutes

Knicks @ Nuggets : 21 points à 8/16 au tir dont 4/10 du parking et 1/1 aux lancers, 7 rebonds, 2 passes, 3 steals et 1 contre en 32 minutes

Knicks @ Warriors : 22 points à 7/17 au tir dont 5/13 du parking et 2/4 aux lancers et 1 rebond en 31 minutes

Knicks @ Blazers : 4 points à 1/13 au tir dont 1/10 du parking et 1/2 aux lancers, 3 rebonds, 3 passes, 2 steals et 1 contre en 36 minutes

# RUDY GOBERT

Pas de nouvelle bonne nouvelle, surtout que depuis dix jours Hassan Whiteside s’est enfin sorti les doigts du fiak pour pallier l’absence de son All-Star de titulaire. Pas sûr qu’on revoit Rudy avant le All-Star Game, d’autant plus que le Jazz a bien rectifié le tir dernièrement. Allez, une sauterie le week-end prochain et on tabasse la course au DPOY ?

Jazz vs Knicks : DNP

Jazz vs Warriors : DNP

Jazz vs Magic : DNP

# NICOLAS BATUM

Rien de fou à se mettre sous la dent pour Nico, si ce n’est une double-rencontre avec Luka Doncic, lors desquelles il lui a probablement susurré « Prepelic » à l’oreille à deux ou trois reprises.

Clippers vs Bucks : 2 points à 1/5 au tir dont 0/3 du parking, 4 rebonds et 1 passe en 16 minutes

Clippers @ Grizzlies : 7 points à 3/7 au tir dont 1/3 du parking, 3 rebonds et 1 steal en 23 minutes

Clippers @ Mavericks : 10 points à 4/5 au tir dont 2/3 du parking, 3 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 28 minutes

Clippers @ Mavericks : 0 point à 0/2 du parking et 2 rebonds en 20 minutes

# FRANK NTILIKINA

Il a surtout été le témoin privilégié de l’explosion de Luka Doncic face aux Clippers. Voir son meneur claquer 96 points en 48h contre la même équipe c’est pas donné à tout le monde, et à défaut de trophées il pourra au moins raconter cette histoire à ses gosses.

Mavericks vs Hawks : o point à 0/4 au tir dont 0/3 du parking et 1 contre en 15 minutes

Mavericks vs Pistons : 4 points à 2/5 au tir dont 0/2 du parking, 3 rebonds, 1 passe et 1 contre en 16 minutes

Mavericks vs Clippers : 5 points à 2/4 au tir dont 1/2 du parking en 7 minutes

Mavericks vs Clippers : 2 points à 1/4 au tir dont 0/2 du parking, 1 rebond et 1 steal en 12 minutes

# KILLIAN HAYES

L’éclosion discrète mais bien réelle de Killian Hayes est probablement la seule chose de bien qui arrive à Detroit depuis quelques semaines. A noter son premier double-double en carrière face aux Hornets avec 11 points et 12 passes, éclosion discrète on vous dit.

Pistons @ Wolves : 10 points à 5/7 au tir, 3 rebonds, 8 passes et 1 steal et 1 contre en 24 minutes

Pistons @ Mavericks : 6 points à 3/5 au tir dont 0/1 du parking, 2 rebonds, 2 passes et 1 steal en 22 minutes

Pistons vs Grizzlies : 2 points à 0/2 du parking et 2/2 aux lancers, 2 rebonds et 4 passes en 13 minutes

Pistons vs Hornets : 11 points à 5/9 au tir dont 1/2 du parking, 3 rebonds, 12 passes et 1 steal en 28 minutes

# TIMOTHE LUWAWU-CABARROT

Seuls les blow-outs permettent en ce moment à Tim Cabs de rentrer sur le parquet, mais au moins il n’a pas été libéré comme un sac de linge sale à la deadline, c’est déjà ça.

Hawks @ Mavericks : DNP

Hawks vs Pacers : 3 points à 1/5 au tir dont 1/3 du parking, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 7 minutes

Hawks vs Spurs : 5 points à 2/4 au tir dont 1/1 du parking et 2 rebonds en 4 minutes

# KILLIAN TILLIE

Pas le temps de jouer cette semaine puisqu’il était occupé à prendre des photos aériennes de Ja Morant. Et c’est pas lui qui était dans le ciel hein, c’était Ja Morant.

Grizzlies vs Clippers : DNP

Grizzlies @ Pistons : DNP

Grizzlies @ Hornets : DNP

# THEO MALEDON

Un gros match face à Toronto et ça fait du bien. Théo est de retour dans le game et pourrait avoir un beau rôle à jouer sur la fin de saison du Thunder, du genre de celle où le permis de tank est vivement conseillé. Attention tout de même à ne pas se faire piquer les clefs du cametard par Alekesj Pokusevski et Tre Mann, parce qu’il n’y aura pas de place pour tout le monde dans la cabine.

Thunder vs Warriors : 2 rebonds et 1 passe en 10 minutes

Thunder vs Raptors : 18 points à 7/16 au tir dont 3/7 du parking et 1/1 aux lancers, 2 rebonds, 3 passes, 1 steal et 1 contre en 31 minutes

Thunder @ Sixers : 3 points à 1/6 au tir dont 1/4 du parking, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 17 minutes

Thunder @ Bulls : DNP

Et en G League…

# OLIVIER SARR

Oklahoma City Blue vs Agua Caliente Clippers : 4 points à 2/4 au tir dont 0/1 du parking, 4 rebonds et 1 steal en 16 minutes

Oklahoma City Blue vs Sioux Falls Skyforce : 12 points à 4/7 au tir dont 0/1 du parking et 4/5 aux lancers, 14 rebonds et 1 contre en 20 minutes

# JAYLEN HOARD

Oklahoma City Blue vs Agua Caliente Clippers : DNP

Oklahoma City Blue vs Sioux Falls Skyforce : DNP

# PETR CORNELIE

Grand Rapids Gold @ Maine Celtics : 9 points à 4/10 au tir dont 1/2 du parking, 8 rebonds, 2 passes et 2 contres en 19 minutes

Grand Rapids Gold vs Capital City Go-Go : 21 points à 9/15 au tir dont 0/4 du parking et 3/3 aux lancers, 13 rebonds, 3 passes, 1 steal et 1 contre en 31 minutes

# YVES PONS

Memphis Hustle @ Texas Legends : DNP

Memphis Hustle @ Birmingham Squadron : DNP

Memphis Hustle vs Iowa Wolves : DNP

# SEKOU DOUMBOUYA

South Bay Lakers @ Santa Cruz Warriors : 3 points à 1/5 du parking, 1 rebond, 2 passes et 1 steal en 19 minutes

South Bay Lakers vs Santa Cruz Warriors : 14 points à 4/8 au tir dont 1/4 du parking et 5/6 aux lancers, 4 rebonds, 1 passe et 2 contres en 24 minutes

South Bay Lakers vs Santa Cruz Warriors : 9 points à 4/10 au tir dont 1/6 du parking, 5 rebonds, 3 passes et 3 steals en 24 minutes

# JOEL AYAYI

Capital City Go-Go vs College Park Skyhawks : 10 points à 4/9 au tir dont 1/2 du parking et 1/1 aux lancers, 8 rebonds, 5 passes et 1 steal en 24 minutes

Capital City Go-Go @ Grand Rapids Gold : 7 points à 3/8 au tir dont 1/4 du parking, 4 rebonds et 4 passes en 29 minutes

