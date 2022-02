Luka Doncic et les Clippers c’est du porno : 96 points en deux matchs, ça gagne pas tout le temps mais qu’est-ce que c’est sale

Encore monstrueux cette nuit contre les Clippers, Luka Doncic vient de claquer 96 points en deux matchs contre la franchise de L.A. Une performance XXL digne d’un certain… Wilt Chamberlain. On a vu pire comme comparaison !

Si les taureaux se mettent en rage en voyant du rouge, Luka Doncic semble lui entrer dans une nouvelle dimension dès qu’il voit l’écusson des Clippers sur le terrain. On se demanderait presque si une petite brute nommée Clipperic ne lui piquait pas son déjeuner à l’école tous les jours. Déjà auteur de 51 points contre son vieux rival il y a deux jours, la pépite slovène a remis le couvert cette nuit avec une performance monstrueuse (45 points, 15 rebonds et 8 passes mais aussi 7 turnovers..). De quoi dépoussiérer un peu les livres d’histoire puisqu’il faut remonter à 1967 pour voir un joueur inscrire plus de points contre la même équipe lors de deux rencontres consécutives. Le bonhomme en question : Wilt Chamberlain (100 points en deux rencontres contre Seattle) . Si ce nouveau match XXL n’a pas abouti à une victoire cette fois-ci (il a manqué le game winner), on remarque quand même que Luka Magic se met en mode mission dès qu’il joue l’autre franchise de Los Angeles. Grâce à StatMuse, expert des chiffres de la balle orange, on a pu aller gratter quelques stats et c’est vraiment savoureux.

Luka last 16 games vs the Clippers: 45 PTS

51 PTS

26 PTS

46 PTS

29 PTS

42 PTS

19 PTS

44 PTS

39 PTS

31 PTS

42 PTS

25 PTS

24 PTS

38 PTS

22 PTS

43 PTS He really hates them. pic.twitter.com/hNbpn39wHN — StatMuse (@statmuse) February 13, 2022

Le tweet se suffit à lui-même mais on va quand même ajouter un petit élément : Luka Doncic tourne donc à près de 35 points de moyenne sur les 16 derniers matchs contre les Clips. C’est juste dingue et c’est pas fini. Sur les onze meilleures perfs de Luka au scoring dans sa carrière NBA (saison régulière et Playoffs compris), huit sont des matchs contre les Clippers ! Un hasard ? On en doute fort ! Luka fait partie de ces joueurs qui ont la haine de la défaite et il n’a certainement pas oublié le nom de l’équipe qui lui a barré la route en Playoffs ces deux dernières années. Toute occasion est donc bonne pour se défouler sur les copains de Nicolas Batum. Faire des grosses stats c’est bien mais gagner les matchs c’est encore mieux et Doncic va peut-être devoir trouver le juste milieu pour donner de meilleures chances aux Mavs pendant la postseason. On a bien vu l’an dernier qu’un one-man show n’est pas toujours suffisant pour arracher la victoire et Dallas est bien plus redoutable lorsque le danger vient de plusieurs joueurs. À part Jalen Brunson et Reggie Bullock, le reste du collectif texan a été particulièrement inoffensif cette nuit et c’était justement le point fort de Dallas ces dernières semaines, savoir impliquer tout le monde à la fête. Doncic scoreur devrait peut-être revenir à une version plus passeur car cela réussit davantage aux siens. Luka a dépassé la barre des 10 passes à 20 reprises cette saison, le bilan des Mavs ? 15-5.

Luka Doncic et les Clippers, c’est sacrément sale et c’est le cas à chaque affrontement. Les grosses perfs et les stats sont là mais on a vu que ça pouvait bloquer en Playoffs. Bonne nouvelle : Dallas a peu de chance de tomber sur L.A. au premier tour cette saison.

