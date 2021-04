DeMarcus Cousins arrive chez les Clippers : contrat de 10 jours signé, il va vite falloir carburer

On l’avait un peu perdu de vue depuis son départ de Houston mais DeMarcus Cousins était toujours sur le marché. Une époque révolue puisqu’il vient de s’engager avec une équipe de Los Angeles, et pas celle que vous croyez.

17 février 2021 : DeMarcus Cousins inscrit 19 points et prend 8 rebonds dans une défaite à Philadelphie. C’est le dernier match auquel il a participé sous la tunique des Rockets. Il sera coupé presque dans la foulée. Un peu moins de deux mois plus tard, le revoilà dans notre fil d’actualité avec son arrivée du côté des Clippers. Une signature qui était déjà dans les tuyaux depuis quelques jours. C’est Shams Charania de The Athletic qui a vendu la mèche sur Twitter.

The Clippers are signing four-time All-Star DeMarcus Cousins to a 10-day contract this week, pending clearance of health and safety protocols, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 4, 2021

Les Clippers ne semblent prendre aucun risque pour l’ami Boogie. Avec un contrat de dix jours, ils peuvent se permettre de tester l’ancien des Kings et lui en offrir deux de plus avant un CDD jusqu’en fin de saison, si l’expérience donne satisfaction. À première vue, il partira en tant que doublure d’Ivica Zubac alors que Serge Ibaka est toujours sur la touche. Reste à voir comment Tyronn Lue organisera sa rotation s’il a les trois sous la main. « Iblocka » peut aussi retourner en 4 et être aligné à côté d’un des deux autres. Pour Cousins, ce deal sonne de plus en plus comme une dernière chance ou presque. À Houston, il a semblé jurer avec le style des Rockets mais il devrait être plus à l’aise à L.A, dans une équipe qui joue sur un tempo bien moins soutenu. (4ème rythme le plus lent de la Ligue) Espérons que le fait d’être entouré de joueurs défensifs (Kawhi, Paul George, Batum, Beverley, Ibaka) lui donnera un peu de fighting spirit de ce côté du terrain. Son match en 28/17 contre Dallas a montré qu’il a encore des beaux restes quand il s’y met mais il peut aussi rapidement retomber dans ses travers. On checkera aussi l’ambiance du vestiaire chez les Clippers car avec Boogie, Rondo, Morris et Beverley, tu as déjà un bon cocktail explosif. Les fans pourront toujours dire qu’on disait pareil l’an dernier chez les Lakers mais pas dit que le duo Kawhi-PG ait l’aura d’un LeBron James pour gérer les fortes têtes. A bon entendeur.

DeMarcus Cousins signe un contrat de dix jours chez les Clippers et il va devoir vite enfiler le bleu de chauffe pour justifier une prolongation. Il y a clairement une belle opportunité à saisir dans la Cité des Anges et il serait dommage de la laisser passer. On croise les doigts pour une résurrection de Boogie.

