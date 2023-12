Des performances individuelles impressionnantes partout cette nuit en NBA ! Anthony Edwards, Victor Wembanyama, Tyrese Haliburton ou encore Nikola Jokic ont brillé et ont mené leurs équipes respectives vers la victoire… C’est l’heure du résumé de la nuit en NBA !

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Pistons ont failli remporter un match de basket-ball mais égalent finalement la plus longue série de défaites consécutives de l’histoire.

Tyrese Haliburton est devenu le deuxième joueur a réaliser un match à plus de 20 points et 20 passes sans aucune perte de balle, énorme !

Anthony Edwards a décidé de dévorer les Mavericks privés de Luka Doncic.

Le trio McCollum-Ingram-Williamson a plus de 20 points chacun.

Nikola Jokic réalise un nouveau triple-double à 100% au tir et rejoint Wilt Chamberlain dans l’histoire.

Victor Wembanyama a montré à Scoot Henderson qui était le patron de la cuvée, et les Spurs… ont gagné !

Les Warriors ont plus ou moins tous été mauvais face au Heat.

Anthony Davis s’est régalé face à la raquette des Hornets, 26 points en 26 minutes pour le mono-sourcil des Lakers.

Les français de la nuit en NBA

2 points et 2 rebonds en 10 minutes pour Killian Hayes contre Boston. Moqué par Brian Scalabrine. Dure soirée pour le meneur de Detroit.

20 points, 11 rebonds et 3 contres à 7/7 au tir pour Rudy Gobert. Welcome to the League Dereck Lively II.

30 points, 6 rebonds, 6 passes et 7 contres à 9/14 au tir, 2/4 de loin et 10/10 aux lancers en 24 minutes sur le parquet. Victor Wembanyama n’est pas un rookie comme les autres et a réalisé l’un de ses meilleurs matchs en carrière.

Le highlight de la nuit

Larry Nance Jr. POSTER as the Pelicans get the W! pic.twitter.com/47EkRi46Gz

— NBA (@NBA) December 29, 2023

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

#TTFL Top 30

➡️ Deck #10 | Pick #61#NBA pic.twitter.com/jN7jphawxV

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) December 29, 2023

Les classements

JUSTE ICI !

Le programme de ce soir