Résumé NBA (scores, stats, highlights) : les Clippers et le Jazz repartent de l’avant, sans trop de stress

Seulement trois matchs cette nuit et, forcément, un peu moins de choses à raconter avant le mercredi Panzani. Le duel Curry-Durant, le Jazz et les Clippers qui renouent avec la victoire : c’est parti pour le petit résumé.

# Les résultats de la nuit

Nets – Warriors : 99-117

Jazz – Sixers : 120-85

Clippers – Spurs : 106-92

# Ce qu’il faut retenir

La grosse affiche Nets-Warriors a duré… trois quart-temps, le temps pour les Dubs de fermer la boutique.

Stephen Curry a gagné son duel à distance avec Kevin Durant.

Le Jazz a pulvérisé l’équipe C des Sixers avec un Rudy Gobert, une nouvelle fois, très sérieux (15 points, 17 rebonds, 4 contres). 5ème défaite de rang pour Philly qui commence à sentir l’absence de Joel Embiid.

Les Clippers ont joué avec le feu pendant trois quart-temps contre les Spurs mais ils ont finalement éteint la lumière grâce au duo Reggie Jackson-Paul George.

On a aussi appris que le Staples Center allait bientôt être renommé Crypto.com Arena… On vous laisse une minute pour digérer cette nouvelle vomir en paix .

# Quelques images pour égayer votre journée

34 PTS in 34 minutes 👏@Yg_Trece leads the charge for the @LAClippers in their win! pic.twitter.com/6JLuSu6aZt — NBA (@NBA) November 17, 2021

Turning on the jets for the jam 🚀 Lonnie Walker IV reached a sprint speed of 18.3 mph for this fast break finish, tracked by #NBACourtOptix powered by Microsoft Azure! pic.twitter.com/OhLd0ftKSJ — NBA (@NBA) November 17, 2021

Donovan Mitchell gets to the hoop on TNT!@utahjazz lead the 76ers in Q2. pic.twitter.com/glw8TATQtz — NBA (@NBA) November 17, 2021

Andre Drummond gets the swipe and runs the floor for the flush 😤@sixers and Jazz in Q3 on TNT. pic.twitter.com/NxXh8Semck — NBA (@NBA) November 17, 2021

Stephen. Curry. He's up to 34 PTS with 8 3PM on TNT 🔥 pic.twitter.com/RKUkVRnwbr — NBA (@NBA) November 17, 2021

Another buzzer-beater in Brooklyn 🚨 Andre Iguodala rises up to beat the clock for the @warriors! Heading into Q4 on TNT. pic.twitter.com/R9mO9PzHbK — NBA (@NBA) November 17, 2021

Andrew Wiggins (13 PTS) beats the halftime buzzer 🚨@warriors 63@BrooklynNets 58 Second half upcoming on TNT! pic.twitter.com/OzR6I8Sz2n — NBA (@NBA) November 17, 2021

20 SECONDES SUR L’HORLOGE DES 24 ? BEH IL EN A RIEN À FOUTRE pic.twitter.com/kurm8DdhEO — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 17, 2021

# Le Top 10 de la nuit

