NBA Top 5 du jour : logo Curry est de retour, pour vous jouer un mauvais tour

Comme chaque matin, c’est l’heure de compiler les meilleures actions de la nuit en NBA. Nous ? On regarde ça attentivement et on commente avec notre sauce épicée, histoire de rendre le Top 5 un peu plus savoureux.

Paul George qui s’infiltre dans la défense des Spurs pour servir Ivica Zubac sur un plateau. Noel approche, faut pas oublier les cadeaux pour les copains.

Les Warriors qui partent en contre-attaque et qui on retrouve à la finition ? Gary Payton II. On va finir par lui réserver un spot chaque jour, même quand il joue pas.

Andre Drummond qui claque son interception avant d’aller planter son dunk en solitaire. Quelque chose nous dit que ça n’arrivera pas toutes les semaines.

Paul George chapitre 2 : on fait danser Dejounte Murray avant de claquer le petit step back à trois points. James Harden sort de ce corps.

Il est beaucoup trop facile, il n’a aucune limite dans sa distance de tir, il en plantera encore plein comme ça : oui, rien n’a changé dans la vie de Steph Curry.

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui ! Pour la vidéo c’est juste en-dessous et nous, on va tranquillement passer à la suite. À très vite ? À très vite !