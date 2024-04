On y est ! Le mois d’avril est arrivé, et tout en bas du classement NBA certaines franchises NBA n’ont plus qu’un mot à la bouche : la Lottery. Récupérer des talents pour l’avenir voilà l’idée, et pour cela il faut… perdre, perdre le plus possible. Bienvenue dans cet article matinal où l’on ne vous parlera que de lose et de futur, de Washington à San Antonio en passant par Portland ou Detroit, Charlotte ou Memphis. Et au bout du tunnel ? Un nouveau crack français, peut-être, et cette nuit tous les cancres ont géré leur affaire.. sauf Toronto.

Les résultats de la nuit

Mavs – Rockets : 147 – 136 (stats)

Le Tankathon 2024 :

Bonne opération du jour – Blazers, Hornets, Wizards, Spurs, Jazz

Nuit globalement assurée pour les cancres de la NBA. Certains se sont bien approchés de la victoire (Charlotte et San Antonio notamment) mais ils ont su se rappeler des priorités avec une nouvelle défaite pour chercher un gros pick en juin prochain. Mention spéciale au Jazz avec ses 12 défaites de rang.

Mauvaise opération du jour – Raptors

Deuxième victoire de rang pour les Raptors et il va falloir vite se calmer, au risque de redonner des espoirs aux Spurs vis-à-vis du pick 2024 (protégé Top 6 on rappelle).

Le programme de la nuit prochaine

RIEN en NBA c’est la finale de la March Madness

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

