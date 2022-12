Désormais à la retraite, Amar’e Stoudemire refait parler de lui mais pas pour bonne raison. L’ancien joueur NBA aurait été arrêté ce week-end par la police de Miami pour coups et blessures sur l’une de ses filles…

C’est malheureusement un thème qui revient beaucoup à l’actualité de la balle orange ces derniers temps. Après Rajon Rondo et Miles Bridges, va-t-on avoir le droit à un dossier Amar’e Stoudemire ? C’est bien possible. L’histoire se serait déroulée ce samedi 17 décembre et elle nous est racontée par David J. Neal et David Ovalle du Miami Herald. Quelques heures après avoir été diplômé de l’Université de Miami, l’ancien joueur des Suns se trouve à son domicile de Miami. Une de ses filles – il n’est pas précisé si c’est la plus âgée (17 ans) ou la plus jeune (14 ans) – aurait été accusée par Stoudemire d’avoir été irrespectueuse envers sa grand-mère (la mère de STAT). Alors que la jeune fille nie les faits, ce qui aurait été mal pris par l’ex-joueur, celui-ci l’aurait frappé à la mâchoire avant de lui asséner plusieurs gifles, occasionnant un saignement de nez selon le rapport de police, qui mentionne notamment une photo où la fille serait en larmes avec du sang sur le visage mais aussi des traces de sang sur ses vêtements.

Ex-New York Knicks, Miami Heat player Amar’e Stoudemire accused of punching his daughter https://t.co/bhBdhCC0mM — Miami Herald (@MiamiHerald) December 18, 2022

Contactée par sa fille, l’ex de Stoud’ serait alors arrivée pour emmener ses enfants avant d’appeler les autorités. Arrêté à son domicile, Stoudemire aurait déclaré aux policiers que l’adolescente “était triste parce qu’elle avait reçu une correction de sa part pour avoir été irrespectueuse et menteuse.” Il aurait ensuite utilisé son droit de garder le silence. Libéré sous caution ce dimanche et ayant interdiction de s’approcher de sa fille avant le procès, Amar’e a tout de même pris le temps de donner sa version des faits via un message sur les réseaux sociaux.

“Au cours des dernières 24 heures, un incident survenu à mon domicile familial a conduit à me faire accuser d’avoir agressé ma fille. Il s’agit d’une allégation basée sur un rapport qui ne correspond pas aux faits. Je suis de confession juive. Aujourd’hui, les juifs du monde entier célèbrent Hanoukka et l’histoire de la lutte contre la méchanceté. Je crois que ‘tout ce qui vous est odieux, ne le faites pas aux autres’.” “Au fur et à mesure du déroulement de l’enquête, les faits montreront que ces allégations sont sans fondement, car l’état de santé de ma fille n’est pas le résultat d’une agression par un père qui mesure près de 2 mètres et pèse 113 kilos. Je ne me verrais jamais agresser quelqu’un, surtout mes enfants. Je respecte, protège et aime ma famille, en particulier mes enfants.”

Source texte : Miami Herald / @Amareisreal