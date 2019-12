Luka Doncic tout proche de signer chez Jordan Brand : comment dit-on pactole is coming en slovène ?

C’était l’un des sujets chauds de ce début de saison chez les équipementiers : qui allait faire signer un contrat à Luka Doncic ? La nouvelle pépite de la NBA, en fin de contrat chez Nike, a finalement décidé d’opter pour la petite sœur en passant chez Jordan Brand. Après avoir signé Zion Williamson cet été, c’est une nouvelle victoire pour Michael Jordan.

L’info avait déjà fuité via Will Cain de ESPN Radio mais cela ne fait plus trop de doutes désormais : Luka Doncic va signer chez Jordan Brand ! Cette signature est un semi échec pour Nike car, même si Jordan Brand est une filiale de la marque à la virgule, il ne faudrait pas que le petit fasse trop d’ombre à la marque mère. Après Zion Williamson en août, Michael Jordan s’offre là une deuxième tête d’affiche pour préparer l’avenir sereinement. Au vu de la saison colossale de la star slovène, nul doute que les ventes de pompes devraient être à la hauteur pour rapporter un joli pactole à MJ. Et le joueur dans toute cela ? Zion avait signé pour 75 millions sur 5 ans sans jouer un match en NBA, autant dire que le joueur des Mavs ne devrait pas être en reste. Une information confirmée par Shams Charania de The Athletic.

Dallas Mavericks star Luka Doncic is closing in on a lucrative multi-year endorsement deal with Jordan Brand, sources tell me and @tim_cato. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 21, 2019

« La star des Dallas Mavericks est proche d’un accord lucratif sur plusieurs années avec la marque Jordan Brand »

On va retenir surtout le côté « lucratif » de l’info. A voir s’il gagnera plus ou moins que le rookie des Pelicans. A 29 points, 9 rebonds, 9 passes de moyenne, ce serait loin d’être un scandale. De plus, l’ancien du Real Madrid a l’avantage d’avoir déjà une aura mondiale avec ses titres européens et internationaux et il apporte une vraie plus-value sur le marché européen. Aucune info n’a fuité pour le moment mais la plupart des observateurs s’accordent à dire que le montant du contrat sera au moins aussi important que celui du Pelican blessé, probablement sur cinq ans également. Avec Doncic et Williamson dans son giron, MJ détient peut-être les deux joueurs dominants de la prochaine décennie et il renouvelle également ses égéries alors que Chris Paul, Russell Westbrook, Jimmy Butler ou Blake Griffin ont déjà atteint la trentaine.

A quand une signature shoes pour Luka Doncic ? Pas pour le moment mais ne vous étonnez pas en 2030 de commander une Luka 10. Le talent est là, le marketing aussi et la NBA n’est jamais la dernière quand il s’agit de faire du bon business. N’est-ce pas Mike ?

Source texte : ESPN / The Athletic