Shams Charania nous apprend que Serge Ibaka sera prochainement échangé par les Milwaukee Bucks. L’intérieur congolais était à l’écart de sa franchise depuis plusieurs jours, et n’a joué que 16 matchs avec les Daims cette saison.

The Milwaukee Bucks and center Serge Ibaka have mutually agreed to find the 14-year NBA veteran a new home via trade as he remains away from the team, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 20, 2023